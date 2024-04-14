Сергей Светлов: «Не удивлюсь, если «Локомотив» поболеет за «Металлург» в 7-м матче. Это более открытый и удобный соперник»
Сергей Светлов считает «Металлург» более удобным соперником для «Локомотива».
Ярославцы вышли в финал Кубка Гагарина и встретятся там с победителем седьмого матча в серии «Металлург» – «Автомобилист» (3-3).
– Что ждете от седьмого матча?
– В последних трех играх мы видели по семь-восемь шайб. Очень маловероятно, что в седьмой игре команды приблизятся к такой результативности.
Очень важным будет первый гол. Тот же «Автомобилист», открывая счет, эффективно сворачивается, это мы видели во всех трех сериях – с «Ак Барсом», СКА и «Магниткой».
– С кем в финале будет легче «Локомотиву»?
– «Автомобилист» – неудобная и достаточно закрытая команда. По скорости «Локомотив» чем-то напоминает СКА, но Екатеринбург, даже уступая в мобильности, смог найти ключи к этому сопернику, в том числе за счет тактики мелкого фола.
«Металлург» с этой точки зрения более открытый и удобный соперник. Не удивлюсь, если завтра Ярославль поболеет за «Металлург», – считает олимпийский чемпион и член тренерского совета ФХР.