Посещаемость Кубка Гагарина превысила 700 тысяч человек во 2-й раз в истории КХЛ. Рекорд – 729 876 зрителей в сезоне-2022/23

Теги Металлург Мг Локомотив Автомобилист болельщики рейтинги КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

КХЛ приблизилась к рекорду лиги по числу зрителей на матчах Кубка Гагарина.

Во второй раз в истории КХЛ посещаемость матчей Кубка Гагарина превысила 700 тысяч зрителей.

73 матча текущего плей-офф посетило 700 970 человек. Среднее количество – 9602 зрителя.

Рекорд по абсолютной посещаемости был установлен в прошлом сезоне – 729 876 человек на 87 играх (8389 в среднем за матч). 

В КХЛ будут сыграны еще как минимум 6 матчей до завершения Кубка Гагарина. Победитель пары «Металлург» – «Автомобилист» (2-2) сыграет в финале с «Локомотивом».

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3 комментария
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в след сезоне средний показатель будет минимум 10тыс в среднем на матч за плейофф
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Ну клубы постепенно переезжают на более современные арены, с большей вместимостью
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Ответ Александр Коваль
Ну клубы постепенно переезжают на более современные арены, с большей вместимостью
А ну и москвичи все быстро отлетели, в регионах заполняемость посолиднее. Мангитка только иногда растраивает
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