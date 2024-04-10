Посещаемость Кубка Гагарина превысила 700 тысяч человек во 2-й раз в истории КХЛ. Рекорд – 729 876 зрителей в сезоне-2022/23

КХЛ приблизилась к рекорду лиги по числу зрителей на матчах Кубка Гагарина.

Во второй раз в истории КХЛ посещаемость матчей Кубка Гагарина превысила 700 тысяч зрителей.

73 матча текущего плей-офф посетило 700 970 человек. Среднее количество – 9602 зрителя.

Рекорд по абсолютной посещаемости был установлен в прошлом сезоне – 729 876 человек на 87 играх (8389 в среднем за матч).

В КХЛ будут сыграны еще как минимум 6 матчей до завершения Кубка Гагарина. Победитель пары «Металлург» – «Автомобилист» (2-2) сыграет в финале с «Локомотивом».