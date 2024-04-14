«Сан-Хосе» занял последнее место в регулярке НХЛ. У команды будут лучшие шансы на победу в драфт-лотерее
«Сан-Хосе» занял последнее место в регулярке НХЛ.
«Шаркс» проиграли «Миннесоте» (2:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 47 очков в 80 играх и уже не сможет обогнать «Чикаго» (51 в 79), так как даже при равенстве очков уступит по числу побед в основное время (сейчас 14 против 17).
Таким образом, «Сан-Хосе» получит максимальные шансы на победу в драфт-лотерее (25,5%).
Главным фаворитом драфта НХЛ-2024 называется канадский нападающий Бостонского университета Макклин Селебрини, на днях ставший лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США (64 очка в 38 играх, 32+32).
Отметим, что ранее «Шаркс» никогда не выбирали первыми. Вторыми – трижды (Пэт Фаллун был выбран в 1991 году, Андрей Зюзин в 1996-м и Патрик Марло в 1997-м).
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