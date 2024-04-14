«Сан-Хосе» занял последнее место в регулярке НХЛ. У команды будут лучшие шансы на победу в драфт-лотерее

Теги Чикаго Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Драфт НХЛ Дэвид Куинн Макклин Селебрини Хоккей

«Сан-Хосе» занял последнее место в регулярке НХЛ.

«Шаркс» проиграли «Миннесоте» (2:6) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 47 очков в 80 играх и уже не сможет обогнать «Чикаго» (51 в 79), так как даже при равенстве очков уступит по числу побед в основное время (сейчас 14 против 17). 

Таким образом, «Сан-Хосе» получит максимальные шансы на победу в драфт-лотерее (25,5%). 

Главным фаворитом драфта НХЛ-2024 называется канадский нападающий Бостонского университета Макклин Селебрини, на днях ставший лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США (64 очка в 38 играх, 32+32). 

Отметим, что ранее «Шаркс» никогда не выбирали первыми. Вторыми – трижды (Пэт Фаллун был выбран в 1991 году, Андрей Зюзин в 1996-м и Патрик Марло в 1997-м). 

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4 комментария
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Как говорится не будут нарушать традицию и получат 2 выбор в первом раунде😅
+8
0
+8
да отдадут опять чикаго 1 выбор
че париться то
+4
0
+4
Марло слышал,а остальные 2 кто это?
+2
0
+2
Кори Пэрри пусть не забудут сразу подписать
0
0
0
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