«Сан-Хосе» занял последнее место в регулярке НХЛ. У команды будут лучшие шансы на победу в драфт-лотерее

«Сан-Хосе» занял последнее место в регулярке НХЛ.

«Шаркс» проиграли «Миннесоте» (2:6) в очередном матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством набрала 47 очков в 80 играх и уже не сможет обогнать « » (51 в 79), так как даже при равенстве очков уступит по числу побед в основное время (сейчас 14 против 17).

Таким образом, « » получит максимальные шансы на победу в драфт-лотерее (25,5%).

Главным фаворитом драфта НХЛ-2024 называется канадский нападающий Бостонского университета Макклин Селебрини, на днях ставший лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США (64 очка в 38 играх, 32+32).

Отметим, что ранее «Шаркс» никогда не выбирали первыми. Вторыми – трижды (Пэт Фаллун был выбран в 1991 году, Андрей Зюзин в 1996-м и Патрик Марло в 1997-м).