Известны все участники плей-офф НХЛ на Западе. Ни одна пара 1-го раунда пока не определена

Известны все участники плей-офф НХЛ на Западе.

При этом ни одна пара 1-го раунда пока не определена.

Сегодня последним участником плей-офф от Западной конференции стал действующий обладатель Кубка Стэнли « » (94 очка в 79 играх).

Ранее выход оформили 4 команды из Центрального дивизиона (« » – 109 очков в 80 играх, « » – 104 в 79, « » – 104 в 79 и « » – 97 в 80) и 3 из Тихоокеанского («Ванкувер» – 105 в 79, «Эдмонтон» – 102 в 78 и «Лос-Анджелес» – 95 в 79).

В первом раунде победители дивизионов сыграют с клубами из зоны wild card. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в своих дивизионах, будут играть друг с другом.