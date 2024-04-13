Известны все участники плей-офф НХЛ на Западе. Ни одна пара 1-го раунда пока не определена

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

Известны все участники плей-офф НХЛ на Западе.

При этом ни одна пара 1-го раунда пока не определена.

Сегодня последним участником плей-офф от Западной конференции стал действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» (94 очка в 79 играх). 

Ранее выход оформили 4 команды из Центрального дивизиона («Даллас» – 109 очков в 80 играх, «Виннипег» – 104 в 79, «Колорадо» – 104 в 79 и «Нэшвилл» – 97 в 80) и 3 из Тихоокеанского («Ванкувер» – 105 в 79, «Эдмонтон» – 102 в 78 и «Лос-Анджелес» – 95 в 79). 

В первом раунде победители дивизионов сыграют с клубами из зоны wild card. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в своих дивизионах, будут играть друг с другом. 

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1 комментарий
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Если сохранятся пары Вегас-Даллас и Колорадо-Джетс это конечно очень жестко для 1 раунда. Вторая часть сетки на западе конечно поскуднее
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