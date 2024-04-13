Курьянов о независимой КХЛ: «Как это спонсировать? Какой будет регламент? Сколько команд, кто останется? Много серьезных моментов, которые нужно учесть»
Антон Курьянов высказался о возможной независимости КХЛ.
Ранее сообщалось, что КХЛ выйдет из-под эгиды ФХР до конца мая.
– Вам будет интересно, если КХЛ станет независимой лигой?
– Тяжелый вопрос. Мы много дискутировали на эту тему. Какой будет регламент? Сколько команд? Кто останется?
Если КХЛ станет отдельной организацией, то есть спонсоры клуба, а есть областные деньги. Как ты будешь выделять местный бюджет на частное дело? Как это спонсировать? Какие команды смогут остаться?
Тут много серьезных моментов, которые нужно учесть, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.