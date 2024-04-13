Курьянов о независимой КХЛ: «Как это спонсировать? Какой будет регламент? Сколько команд, кто останется? Много серьезных моментов, которые нужно учесть»

Антон Курьянов высказался о возможной независимости КХЛ.

Ранее сообщалось, что КХЛ выйдет из-под эгиды до конца мая.

– Вам будет интересно, если КХЛ станет независимой лигой?

– Тяжелый вопрос. Мы много дискутировали на эту тему. Какой будет регламент? Сколько команд? Кто останется?

Если КХЛ станет отдельной организацией, то есть спонсоры клуба, а есть областные деньги. Как ты будешь выделять местный бюджет на частное дело? Как это спонсировать? Какие команды смогут остаться?

Тут много серьезных моментов, которые нужно учесть, – сказал генеральный менеджер « » .