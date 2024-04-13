Курьянов о независимой КХЛ: «Как это спонсировать? Какой будет регламент? Сколько команд, кто останется? Много серьезных моментов, которые нужно учесть»

Теги Авангард ФХР Антон Курьянов КХЛ Матч ТВ деньги Хоккей

Антон Курьянов высказался о возможной независимости КХЛ.

Ранее сообщалось, что КХЛ выйдет из-под эгиды ФХР до конца мая.

– Вам будет интересно, если КХЛ станет независимой лигой?

– Тяжелый вопрос. Мы много дискутировали на эту тему. Какой будет регламент? Сколько команд? Кто останется?

Если КХЛ станет отдельной организацией, то есть спонсоры клуба, а есть областные деньги. Как ты будешь выделять местный бюджет на частное дело? Как это спонсировать? Какие команды смогут остаться?

Тут много серьезных моментов, которые нужно учесть, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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2 комментария
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Ну да, вы все менеджеры крутые когда бабки областные тратите, а если привлечь частные инициативы ,то я очень сомневаюсь что справятся со своей работой эти "менеджеры"
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