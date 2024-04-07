Тренер «Авангарда» Звягин заработает 75 млн рублей за 2 года (Михаил Зислис)
Тренер «Авангарда» Сергей Звягин заработает 75 миллионов рублей за два года.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Авангард» утвердил Сергея Звягина главным тренером 1 апреля. Контракт со специалистом подписан на два года.
Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.
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