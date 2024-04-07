Тренер «Авангарда» Звягин заработает 75 млн рублей за 2 года (Михаил Зислис)

Теги Авангард Сергей Звягин КХЛ Михаил Зислис Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Тренер «Авангарда» Сергей Звягин заработает 75 миллионов рублей за два года.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Авангард» утвердил Сергея Звягина главным тренером 1 апреля. Контракт со специалистом подписан на два года.

Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.

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14 комментариев
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Ахахах, это за его выступление в последний игре что ли?
У меня дед пьяный тоже так исполняет, может ему тоже накинем!?
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Друзья, ну это перебор!!!
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Давай Сергей докажи своим делом и победами, что это все не зря, и эти недруги с комментариями, всего лишь завидуют 💪
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Ответ Андрей Валерьевич
А кто самые высокооплачиваемые в лиге?
Из действующих - Никитин
Билл получал 120, Федоров 90 , теперь лидер Игорь Валерьевич
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Ответ newyork13
Ахахах, это за его выступление в последний игре что ли? У меня дед пьяный тоже так исполняет, может ему тоже накинем!?
А у него есть друг по фамилии Кравец?) там только в связке работает.
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На дом во Флориде
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А кто самые высокооплачиваемые в лиге?
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Охереть. И все за пафосное кривляние на камеру? Надо сказать это сработало.
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Ну это зашквар, конечно
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Если Звягин протянет 2 года в Омске, это будет что-то сродни чуду
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Зато теперь можно 2 года семье посветить. Хоккея в Омске не будет.
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Рос пил?!
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Ответ Михаил Зюбин
На дом во Флориде
Мне кажется, на трехкомнатную в Москве даже не хватит. Впрочем, не исключаю, что дом во Флориде стоит дешевле.
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Ответ newyork13
Ахахах, это за его выступление в последний игре что ли? У меня дед пьяный тоже так исполняет, может ему тоже накинем!?
Сочувствую деду, синька чмо, когда меры не знаешь)))
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