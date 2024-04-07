Трикозов подписал с «Каролиной» 3-летний контракт новичка. Соглашение – со следующего сезона

Теги Авангард переходы Каролина НХЛ КХЛ Глеб Трикозов Хоккей

«Каролина» объявила о подписании 3-летнего контракта новичка с Глебом Трикозовым.

Соглашение с 19-летним форвардом начнет действовать с сезона-2024/25. В НХЛ россиянин будет зарабатывать 775 000 долларов в год, в АХЛ – 82 500. Также он получит подписной бонус в размере 262 500 долларов.

5 апреля Трикозов расторг контракт с «Авангардом», при этом омский клуб сохранил на него права.

В сезоне-2023/24 нападающий провел 2 матча за «Авангард».

На его счету также 21 (11+10) балл в 39 играх за «Омские Крылья».

В Olimpbet МХЛ Трикозов сыграл 10 матчей в регулярке, отметившись 18 (12+6) очками. Он также провел 7 игр за «Омских Ястребов» в плей-офф и набрал 9 (4+5) баллов.

В 2022 году игрок был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 60-м общим номером.

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3 комментария
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Удачи, Глеб!
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