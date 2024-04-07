Чмыхов заработает 15 млн рублей по новому контракту с «Авангардом» в следующем сезоне (Metaratings)

Теги Авангард КХЛ Артем Чмыхов деньги Хоккей

Стала известна зарплата Артема Чмыхова по новому контракту с «Авангардом».

По информации Metaratings, по новому контракту с «Авангардом» защитник Артем Чмыхов заработает 15 млн рублей в следующем сезоне.

Ранее пресс-служба омского клуба объявила о подписании нового соглашения с Чмыховым до конца сезона-2025/26.

В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист сыграл 45 матчей регулярного чемпионата Фонбет КХЛ и набрал 15 (4+11) очков.

В плей-офф на его счету 12 матчей и один голевой пас.

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