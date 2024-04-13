Радулов решил уйти из «Ак Барса» из-за возможного назначения Гатиятулина главным тренером («Бизнес Online»)
Александр Радулов решил уйти из «Ак Барса» и продолжить карьеру в Москве.
По данным «Бизнес Online», 37-летний форвард принял решение покинуть казанский клуб.
Решение Радулова уйти из «Ак Барса» во многом связано с фигурой Анвара Гатиятулина, который может стать новым главным тренером казанского клуба.
Кроме того, недавно стало известно о том, что нападающий хочет играть в Москве.
Срок контракта форварда с клубом истекает 30 апреля 2024 года.
В завершившемся регулярном чемпионате Александр Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков.
В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность.
Если только в Куньлунь: так-то Мытищи прям на границе МКАДа.