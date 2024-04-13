Радулов решил уйти из «Ак Барса» из-за возможного назначения Гатиятулина главным тренером («Бизнес Online»)

Александр Радулов решил уйти из «Ак Барса» и продолжить карьеру в Москве.

По данным «Бизнес Online», 37-летний форвард принял решение покинуть казанский клуб.

Решение Радулова уйти из « » во многом связано с фигурой , который может стать новым главным тренером казанского клуба.

Кроме того, недавно стало известно о том, что нападающий хочет играть в Москве.

Срок контракта форварда с клубом истекает 30 апреля 2024 года.

В завершившемся регулярном чемпионате провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков.

В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность.