Радулов решил уйти из «Ак Барса» из-за возможного назначения Гатиятулина главным тренером («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Александр Радулов решил уйти из «Ак Барса» и продолжить карьеру в Москве.

По данным «Бизнес Online», 37-летний форвард принял решение покинуть казанский клуб.

Решение Радулова уйти из «Ак Барса» во многом связано с фигурой Анвара Гатиятулина, который может стать новым главным тренером казанского клуба. 

Кроме того, недавно стало известно о том, что нападающий хочет играть в Москве.

Срок контракта форварда с клубом истекает 30 апреля 2024 года.

В завершившемся регулярном чемпионате Александр Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков.

В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность.

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8 комментариев
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Не думаю, что его кто-то там хотел оставить…
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До 1 мая такие новости - как сообщение агентства "ОБС".
+7
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+7
Не очень понимаю, зачем он кому-то из московских команд?..
Если только в Куньлунь: так-то Мытищи прям на границе МКАДа.
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А как болельщики Ак Барса относятся к кандидатуре Анвара? По мне уж лучше Билла оставить
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Время радулова истекло драчун врятли кому нужен может в сочи поедет.
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Спасибо и до свидания 🖐️
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Очень хорошо!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Не очень понимаю, зачем он кому-то из московских команд?.. Если только в Куньлунь: так-то Мытищи прям на границе МКАДа.
Балашиха еще как вариант ,если только за еду )))
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