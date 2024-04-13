Вратарь фарма «Рейнджерс» Доминге забил гол в матче АХЛ

Теги Рейнджерс видео НХЛ АХЛ Хартфорд Вулф Пэк Кубок Колдера Жан-Франсуа Лаббе Спрингфилд Луи Доминге Алекс Неделькович Штраусс Манн Джексон Стаубер Хоккей

Вратарь фарма «Рейнджерс» Луи Доминге забил гол в матче АХЛ.

Голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» отразил 24 из 27 бросков и забросил шайбу в пустые ворота в матче против «Спрингфилда» (5:3).

Благодаря этой победе «Хартфорд» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Колдера-2024.

Доминге стал вторым вратарем в истории клуба, забившим гол. 5 февраля 2000 года это удалось Жану-Франсуа Лаббе.

Это четвертый гол, забитый вратарем АХЛ в этом сезоне. Ранее шайбами отметились Штраусс Манн, Алекс Неделькович и Джексон Стаубер.

За «Рейнджерс» Луи Доминге провел одну игру в этом сезоне. В фарм-клубе он сыграл 26 матчей, отражая в среднем 90,8% бросков.

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