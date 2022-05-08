Доминге о роли первого номера в плей-офф: «Когда играл в уличный хоккей на роликах, все время крутил в голове именно этот фильм»

Вратарь высказался о статусе первого номера.

30-летний вратарь провел большую часть минувшего регулярного чемпионата в АХЛ.

В плей-офф из-за травм Тристана Джерри и Кейси ДеСмита он стал основным вратарем «Питтсбурга». На его счету 2 победы в серии первого раунда с «Рейнджерс» (2-1).

«Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Честно говоря, это довольно сложно. Их очень много, все это для меня ново. Но мы собираемся двигаться вперед шаг за шагом.

Когда я начал играть в уличный хоккей на роликах, а машины объезжали мои ворота, то все время крутил в голове именно этот фильм», – сказал Доминге.