Курьянов о перекрестном плей-офф: «Давайте с 1-го раунда начнем. На Востоке шла бы цельная борьба за 1-е место, понимая, что попадешь на 8-е Запада»

Антон Курьянов считает, что перекрестный плей-офф можно играть с 1-го раунда.

В нынешнем Кубке Гагарина во втором раунде команды Восточной и Западной конференции встретились между собой. Из трех сериях из четырех дальше прошли команды Востока.

– Вам понравилась формула перекрестного плей-офф?

– Да, и я не совсем понимаю, почему его не начать с первого раунда.

Что меняется? Почему именно со второго? Если идея в том, чтобы Запад пересекался с Востоком и это поднимает интерес публики. Давайте с первого раунда начнем.

Тогда в Восточной конференции шла бы более цельная борьба за первое место по итогам регулярки.

Потому что ты знаешь, что попадаешь на восьмое место Запада, – сказал генеральный менеджер « » .