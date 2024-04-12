Курьянов о перекрестном плей-офф: «Давайте с 1-го раунда начнем. На Востоке шла бы цельная борьба за 1-е место, понимая, что попадешь на 8-е Запада»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Антон Курьянов считает, что перекрестный плей-офф можно играть с 1-го раунда.

В нынешнем Кубке Гагарина во втором раунде команды Восточной и Западной конференции встретились между собой. Из трех сериях из четырех дальше прошли команды Востока.

– Вам понравилась формула перекрестного плей-офф?

– Да, и я не совсем понимаю, почему его не начать с первого раунда.

Что меняется? Почему именно со второго? Если идея в том, чтобы Запад пересекался с Востоком и это поднимает интерес публики. Давайте с первого раунда начнем.

Тогда в Восточной конференции шла бы более цельная борьба за первое место по итогам регулярки.

Потому что ты знаешь, что попадаешь на восьмое место Запада, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

7 комментариев
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западные руководители в ответ могут парировать, что тогда на Западе лидеры стали бы избегать встречи с дальневосточными командами.
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Нужно просто вернуться к старой схеме. Общая таблица, и 1 с 16, 2 с 15 и т.д.
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Сейчас Восток сливает, а поменяют, Запад будет сливать.
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Для сильной команды без разницы с кем играть и выбирать себе партнёра -так же опасно , что и доказал нынешний плей-офф успехами Трактора и Автомобилиста! Они обыграли соперников и вышли в полуфинал КГ -не все предсказывали там их видеть ! !
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Ну какая разница. Посмотрите на Локомотив. Им вообще без разницы с кем играть. Они 3 года готовились. Или ЦСКА который за 6 лет 5 раз в финале играли. Всё остальное отмазки. Нужно играть в свой хоккей , а не шарахаться каждый год
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Ответ Венер Кучербаев
западные руководители в ответ могут парировать, что тогда на Западе лидеры стали бы избегать встречи с дальневосточными командами.
Когда команда начинает избегать каких то соперников она валится от любого. Спорт этого не терпит. Гладкий чемпионат, 24 команды, по 3 игры с каждым, 69 игр.
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