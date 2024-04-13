Гончар о «Питтсбурге»: «Малкин, Кросби, Летанг играют на своем уровне. А вот ребята из других звеньев не всегда помогают им должным образом»

Теги Питтсбург Ванкувер Крис Летанг Сергей Гончар Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Гончар высказался об игре «Питтсбурга» в НХЛ.

На данный момент «Пингвинс» занимают 8-е место в таблице Восточной конференции. Гончар ранее работал в клубе.

– Многие считают, что Салливан в «Питтсбурге» несколько пересидел. Как относишься к такому мнению? И что вообще происходит с «Пингвинс» в последние пару лет?

– Мне некорректно говорить про Майка, и я не буду объективен – все-таки мы долго работали вместе, общаемся и остаемся друзьями. Точно знаю, что он работает, старается и хочет выигрывать так же, как раньше. Но, наверное, я всегда буду его защищать, и спрашивать тут нужно не меня.

Если же посмотреть со стороны на общую картину, то думаю, что Женя [Малкин], Сид [Кросби], Крис Летанг играют на своем уровне. А вот «группа поддержки», ребята из других звеньев не всегда помогают им должным образом.

Мне кажется, тут все зависит не столько от главного тренера, сколько от коллектива и подбора игроков вокруг лидеров.

Эту статистику нужно проверить, но, по-моему, в прошлом сезоне у всех игроков третьего-четвертого звена голов было меньше, чем у одного Кросби. Мне бросилось это в глаза, – сказал тренер «Ванкувера» Сергей Гончар.

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