Гончар об обмене Кузьменко: «Он творческий, сориентированный на голы игрок. А в «Ванкувере» приходилось дополнительно фокусироваться на обороне, что не всегда легко давалось»

Сергей Гончар высказался об игре Андрея Кузьменко за «Ванкувер».

Клуб ранее обменял россиянина в «Калгари».

– Что происходило в «Кэнакс» с ? Блестящий дебютный сезон с 39 голами и 74 очками, но в этом – резкий спад, много матчей в запасе и обмен в « ».

– В этом сезоне мы начали обращать больше внимания на игру команды по системе, в частности, в зоне обороны. А Андрей – более творческий, сориентированный на атакующие действия и голы хоккеист. А тут ему приходилось дополнительно фокусироваться на оборонительных компонентах, что не всегда давалось ему легко.

У некоторых людей, которые всю жизнь привыкли играть по системе, адаптация происходит очень быстро. Кузьменко сделать это было сложнее, поскольку он уже сформировавшийся игрок и привык действовать по-другому.

Надо отдать ему должное, он молодец, старался и делал все для того, чтобы выполнять игровые задания. Отрабатывал по полной – и претензий в этом плане к нему не было. Но, возможно, совмещать строгое выполнение задания и яркую игру впереди вместе с высокой результативностью ему было сложно.

Думаю, у него в НХЛ все будет нормально. В конце концов он все совместит, привыкнет делать и одно, и другое. Надеюсь, в «Калгари» у Андрея все сложится хорошо. Но тут ему пришлось пережить такой адаптационный момент, перестройку, и на этом фоне упала результативность.

– Твой друг и многолетний одноклубник по «Динамо» и «Вашингтону» в одном из хоккейных шоу, как раз ссылаясь на тебя, сказал, что Кузьменко хотел перестроиться под требования , но просто не смог.

– Не стал бы говорить прямо так категорично, что не смог. Просто, когда человеку не 18-20 лет, а 28, и у него уже сформировались определенные навыки, эти изменения занимают чуть больше времени.

А в целом Николишин сказал правильно – Кузьменко старался. И я хочу, чтобы он впитал эти требования и они со временем стали для него нормой. Это поможет ему в карьере, ведь хоккей – игра командная. Если он совместит их со своими отличными индивидуальными качествами, то сможет провести долгую и успешную карьеру в , – сказал тренер «Ванкувера» Сергей Гончар.