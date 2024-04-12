Агент Ботев: «Необходимы реформы в ВХЛ – ужас в плане зарплат. Минимальный оклад – 40-50 тысяч. Как на эти деньги выжить? Не может быть такого, чтобы хоккеист получал меньше работника «Пятерочки»

Хоккейный агент Иван Ботев высказался о необходимости реформ в ВХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.

«Мое мнение – лимит надо убирать. Если ты хочешь делать профессиональную лигу, чтобы она была на самом высоком уровне, надо вообще убирать лимит.

И пусть играют лучшие в КХЛ, а молодежь пробивалась наверх через ВХЛ.

Также, считаю, необходимы реформы в ВХЛ, потому что там вообще ужас в плане зарплат и быта.

Например, минимальный оклад в ВХЛ равен 40-50 тысячам рублей. Ну как на эти деньги выжить?

Тем более в некоторых клубах эти деньги платят вообще чуть ли не раз в сезон. Не может быть такого, чтобы профессиональный хоккеист получал меньше работника условной «Пятерочки».

Так что нужны нормальные условия в ВХЛ, ведь в футболе, в той же ФНЛ, нормальные зарплаты дают, а не 40 тысяч», – сказал хоккейный агент Иван Ботев.