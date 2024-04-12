Агент Ботев: «Необходимы реформы в ВХЛ – ужас в плане зарплат. Минимальный оклад – 40-50 тысяч. Как на эти деньги выжить? Не может быть такого, чтобы хоккеист получал меньше работника «Пятерочки»

Теги КХЛ ВХЛ лимит на легионеров Хоккей

Хоккейный агент Иван Ботев высказался о необходимости реформ в ВХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.

«Мое мнение – лимит надо убирать. Если ты хочешь делать профессиональную лигу, чтобы она была на самом высоком уровне, надо вообще убирать лимит.

И пусть играют лучшие в КХЛ, а молодежь пробивалась наверх через ВХЛ.

Также, считаю, необходимы реформы в ВХЛ, потому что там вообще ужас в плане зарплат и быта.

Например, минимальный оклад в ВХЛ равен 40-50 тысячам рублей. Ну как на эти деньги выжить?

Тем более в некоторых клубах эти деньги платят вообще чуть ли не раз в сезон. Не может быть такого, чтобы профессиональный хоккеист получал меньше работника условной «Пятерочки».

Так что нужны нормальные условия в ВХЛ, ведь в футболе, в той же ФНЛ, нормальные зарплаты дают, а не 40 тысяч», – сказал хоккейный агент Иван Ботев.

12 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А игры ВХЛ много ходит зрителей ?
Уж меньше, чем в Пятерочку, это точно.
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+11
Разве кого то заставляют играть за 50? Ни разу не слышал. Охота - пуще неволи.
+6
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+6
А игры ВХЛ много ходит зрителей ?
+2
0
+2
Ботев, ты хоть в курсе, сколько получает работник «Пятерочки»? Люди просто оторваны от реальности, и когда для работника «Пятерочки» 30 тысяч - это за счастье. Смешно просто читать таких людишек
+3
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Больше всего понравился пассаж про то что надо отменить лимит и что молодёжь должна пробиваться в КХЛ через ВХЛ.
А в ВХЛ зарплаты по 40-50 тысяч.
А потом удивляются что молодые уезжают в низшие канадские лиги и АХЛ.
+2
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Раньше и на заводе работали и в хоккей играли. В Европе до сих пор у многих хоккеистов есть вторая работа.
Естественно я не имею в виду ведущие лиги стран.
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Так пусть подрабатывают в пятёрочке. Все полезней будет.
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Так ведь у кассиров Пятёрочки адская работа. А футболисты и хоккеисты всё-таки занимаются любимым делом, играют в любимую игру. 50 000 в хоккейной вышке (или в футбольной второй лиге) - исходя из средних зарплат в нашей стране, что тут прям такого несправедливого??))
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Ответ Максим Козлов
Ботев, ты хоть в курсе, сколько получает работник «Пятерочки»? Люди просто оторваны от реальности, и когда для работника «Пятерочки» 30 тысяч - это за счастье. Смешно просто читать таких людишек
30 - это точно не за счастье))
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Ответ фкт92
30 - это точно не за счастье))
Для кого-то и за счастье, работнику «Пятерочки» (кассиру, работнику зала - коих большинство) - уж точно
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Больше всего понравился пассаж про то что надо отменить лимит и что молодёжь должна пробиваться в КХЛ через ВХЛ. А в ВХЛ зарплаты по 40-50 тысяч. А потом удивляются что молодые уезжают в низшие канадские лиги и АХЛ.
Вы думаете что в АХЛ зарплаты великие? Да и чем не мотивация, играть так хорошо что бы свалить из ВХЛ. Только вот основная масса чет не торопится. Наверное потому что хорошо играть не умеют и 50 тыщ для них многовато.
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Ответ Ыжык
Вы думаете что в АХЛ зарплаты великие? Да и чем не мотивация, играть так хорошо что бы свалить из ВХЛ. Только вот основная масса чет не торопится. Наверное потому что хорошо играть не умеют и 50 тыщ для них многовато.
Средняя зарплата в АХЛ 70 т.$ + подписной бонус 80-90 т.$
А про низкую квалификацию - факт.
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