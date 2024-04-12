Юдин о словах Плющева про СКА: «Неудачник ФСБ-шник принял сборную после серебряного ЧМ-2002. На ЧМ-2003 отлетел от пражских пивоваров. Люди могут посмотреть твой список и увидеть позор»

Александр Юдин резко высказался про Владимира Плющева после слов о СКА.

«С удивлением прочитал интервью уважаемого Владимира Плющева о том, какая у СКА прямолинейная тактика и как якобы плохо армейцы играют в плей-офф. «Плохо» в понимании этого специалиста – это восемь подряд выходов в финал конференции и одна досадная осечка в этом году?

Почему-то в прошлых чемпионатах «прямолинейная тактика» СКА не мешала выигрывать Кубок Континента, а потом проходить в плей-офф «Торпедо», московское «Динамо» и «Спартак». Все те команды, игру которых так нахваливают эксперты вроде Плющева.

Могу напомнить, что у самого Владимира Анатольевича весьма печальный опыт игр на выбывание на взрослом уровне. При этом, напомню, что этот неудачник ФСБ-шник принял сборную России после серебряного чемпионата мира-2002.

Затем вместо того, чтобы оставить костяк того состава, а там на то время были многие звезды чемпионата России, он всех выгнал и набрал своих ребят из молодежной сборной.

Тем самым он уничтожил отличную команду, не взяв никого из того состава даже на сборы. На протяжении многих лет о медалях чемпионата мира можно было только мечтать.

И это очень хорошо, что он долго не проработал у руля сборной, иначе он бы ее окончательно похоронил. Это «диванный теоретик», никогда не игравший в хоккей на серьезном уровне.

На ЧМ-2003 он отлетел в четвертьфинале от чехов, как говорится, без вариантов – 0:3. И это при том, что у него в составе тогда были Ковальчук, Дацюк и Семин против каких-то пражских пивоваров, которые через день получили восемь шайб от канадцев.

Может быть, вариативность в тактике надо было показывать 20 лет назад? Тогда не пришлось бы сейчас годами сидеть без работы и довольствоваться ролью то свадебного генерала при судьях, то просто почетного пенсионера.

Когда рассуждаешь об успехах и провалах других тренеров, всегда хорошо помнить, что люди могут посмотреть на твой послужной список.

И увидеть там такой позор, который сейчас и в дурном сне не может присниться», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.