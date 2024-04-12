Юдин о словах Плющева про СКА: «Неудачник ФСБ-шник принял сборную после серебряного ЧМ-2002. На ЧМ-2003 отлетел от пражских пивоваров. Люди могут посмотреть твой список и увидеть позор»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев Александр Юдин КХЛ Хоккей

Александр Юдин резко высказался про Владимира Плющева после слов о СКА.

«С удивлением прочитал интервью уважаемого Владимира Плющева о том, какая у СКА прямолинейная тактика и как якобы плохо армейцы играют в плей-офф. «Плохо» в понимании этого специалиста – это восемь подряд выходов в финал конференции и одна досадная осечка в этом году?   

Почему-то в прошлых чемпионатах «прямолинейная тактика» СКА не мешала выигрывать Кубок Континента, а потом проходить в плей-офф «Торпедо», московское «Динамо» и «Спартак». Все те команды, игру которых так нахваливают эксперты вроде Плющева.

Могу напомнить, что у самого Владимира Анатольевича весьма печальный опыт игр на выбывание на взрослом уровне. При этом, напомню, что этот неудачник ФСБ-шник принял сборную России после серебряного чемпионата мира-2002.

Затем вместо того, чтобы оставить костяк того состава, а там на то время были многие звезды чемпионата России, он всех выгнал и набрал своих ребят из молодежной сборной.

Тем самым он уничтожил отличную команду, не взяв никого из того состава даже на сборы. На протяжении многих лет о медалях чемпионата мира можно было только мечтать.

И это очень хорошо, что он долго не проработал у руля сборной, иначе он бы ее окончательно похоронил. Это «диванный теоретик», никогда не игравший в хоккей на серьезном уровне.

На ЧМ-2003 он отлетел в четвертьфинале от чехов, как говорится, без вариантов – 0:3. И это при том, что у него в составе тогда были Ковальчук, Дацюк и Семин против каких-то пражских пивоваров, которые через день получили восемь шайб от канадцев.

Может быть, вариативность в тактике надо было показывать 20 лет назад? Тогда не пришлось бы сейчас годами сидеть без работы и довольствоваться ролью то свадебного генерала при судьях, то просто почетного пенсионера.

Когда рассуждаешь об успехах и провалах других тренеров, всегда хорошо помнить, что люди могут посмотреть на твой послужной список.

И увидеть там такой позор, который сейчас и в дурном сне не может присниться», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

17 комментариев
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Вот, а я говорил, что у Ларина биполярочка может начаться - и вуаля! Сам пишет за Плющева, а потом набрасывает на вентилятор от имени Юдина. Игорь, опохмеляйся, ведь еще за Кожевникова что-нибудь придумывать надо.
Ну, если Вокоун, Томаш Каберле, Вашичек, Гудлер, Шпачек, Хейдук - это пражские пивовары, то наши вообще только бражку ставили в деревенском подвале в Подмосковье, образно говоря (хотя в защите играли те же Хаванов и Калинин, да и в целом состав россиян был приличный).
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Ответ Ми Ша
Удачливых ФСБэшников не бывает.
Есть один
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Ответ alklimov2018
Эк тебя, соседушка, прорвало.:))) Плющев, кстати, как тренер, никогда не впечатлял, но это не отменяет его понимания.
Вообще-то он молодежкой успешно выступал. и уж, как тренер повыше будет Ромки, которого этот холоп защищает.
+8
-1
+7
Сборная-2002 взяла серебро ну ооочень на тоненького. Скажем прямо, повезло. И Соколов всё тащил. Хотя болел за ту сборную сильно. Но задела прочности никакого не было. Не припомню турнира где бы нам ещё настолько сильно повезло.
+3
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Эк тебя, соседушка, прорвало.:)))
Плющев, кстати, как тренер, никогда не впечатлял, но это не отменяет его понимания.
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И походка у него не хоккейная забыл сказать Юдин
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Ска с этим кубком континента носятся как будто выиграли кубок Стенли.
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Ответ Ковид 07.10.52
Вообще-то он молодежкой успешно выступал. и уж, как тренер повыше будет Ромки, которого этот холоп защищает.
Успешно это вылет в 1/4 от швейцарцев?
+1
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+1
Ответ idemidov
Сборная-2002 взяла серебро ну ооочень на тоненького. Скажем прямо, повезло. И Соколов всё тащил. Хотя болел за ту сборную сильно. Но задела прочности никакого не было. Не припомню турнира где бы нам ещё настолько сильно повезло.
"Химия" внутри звеньев, собранных по клубному принципу, была классной: омская, ярославская и магнитогорская тройки феерили и играли в пас, плюс, конечно, Волченков, Быков и Гуськов в обороне выделялись. Да и приезд Макса Безумные Ноги тоже помог.
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Удачливых ФСБэшников не бывает.
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РАСПЛЮЩИЛ!!!
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Чтобы хвастать выходами в 1/2 надо понимать над командами с каким бюджетом быди эти победы)
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Жёстко и не тактично прошёлся по Плющеву пенсионеру Юдин - отвечая на его коммент о Ска , в котором совершенно не касался Юдина -ждём "ответки " от Плющева !
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У спортса больше новостей нету, кроме как битву пенсионеров освещать?)
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