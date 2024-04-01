Фетисов считает, что «Спартак» может стать топ-клубом: «Все основания есть. За год команда стала мастеровитой и интересной, спартаковский характер проявился в полном объеме»

Вячеслав Фетисов полагает, что «Спартак» может прибавить в следующем сезоне.

– « » во время серии с «Локомотивом» уволил Михаила Кравца. Насколько, по-вашему, оправданно менять тренера по ходу плей-офф?

– Таких моментов не так много, но главное, что почти сработало. Нужно знать внутренние истории, чтобы можно было судить. Команда проявила характер, билась. В любом случае, зная историю профессионального хоккея, при смене тренеров команда начинает играть по-другому, в любом случае в плей-офф это особенная история. Но тем не менее интригу сохранили до конца, молодцы.

– «Спартак» в этом году всех приятно удивил, но чего не хватило команде Жамнова в играх с «Металлургом»?

– Команда очень самобытная получилась у , играла интересно весь сезон, вытаскивала игры на последних секундах. То есть так называемый спартаковский характер проявился в полном объеме в этом сезоне. Народ пошел на стадион, это приятный фактор.

Мне кажется, это хороший сезон на то, чтобы иметь серьезные основания на следующий год, двигаться еще дальше.

Чего не хватило? Тренеры разберутся, возможно, какие-то ошибки, которые обычно меняют ход стратегии игры и стратегию в целом. Но ребята бились, интересно играют, проявили себя ребята, списанные в других командах.

« » можно и нужно занести в пассив этот сезон, ну и нацеливаться на большие задачи на следующий год.

– Как раз про следующий год: сказал, что в следующем году «Спартак» сможет стать топ-клубом. Верите ли в это?

– Он находился внутри этой команды, Ковальчук сам прекрасно знает и понимает, что такое топ-клуб. Просто так он говорить точно не будет. Я тоже вижу, что за год команда стала боевитой, мастеровитой, интересной. Да, все основания для этого есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион.