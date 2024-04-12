Морозов об увеличении лимита: «Нам нужна сильная лига, в которой молодые игроки смогут получать достойный опыт. Тогда, вернувшись на международную арену, мы будем на уровне»

Алексей Морозов высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ на сезон-2024/25.

Морозов считает, что повышение лимита на легионеров позитивно отразится на молодых игроках.

«Очень жалко ребят 16-20 лет, которые не могут получить полноценный международный опыт, выступая за сборную. Они по-другому развиваются.

Что будет с ними, когда они окажутся на международных соревнованиях, трудно сказать.

Но здесь и сейчас нам нужна сильная, конкурентная лига с равными командами, в которой молодые игроки смогут получать достойный опыт. И тогда, вернувшись на международную арену, мы будем на уровне», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.