Морозов об увеличении лимита: «Нам нужна сильная лига, в которой молодые игроки смогут получать достойный опыт. Тогда, вернувшись на международную арену, мы будем на уровне»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Алексей Морозов КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Алексей Морозов высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ на сезон-2024/25.

Морозов считает, что повышение лимита на легионеров позитивно отразится на молодых игроках.

«Очень жалко ребят 16-20 лет, которые не могут получить полноценный международный опыт, выступая за сборную. Они по-другому развиваются.

Что будет с ними, когда они окажутся на международных соревнованиях, трудно сказать.

Но здесь и сейчас нам нужна сильная, конкурентная лига с равными командами, в которой молодые игроки смогут получать достойный опыт. И тогда, вернувшись на международную арену, мы будем на уровне», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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5 комментариев
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У Морозова есть яйки??? Как это он против Ротена и 3тьяка пошёл?👍
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Вам про эту сильную лигу и подход “сильная лига — сильная сборная” говорили с момента основания. Но вы там постоянно крутили-вертели “в интересах сборной”. И как? Помогло?
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Может думать не о возвращении на международную арену и о том как мы будем там выглядеть? А просто развивать свою лигу? НХЛ вот не париться по поводу "евротура"))) и календарь свой не подстраивает.....
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Ребят жалко, но отказать в пять легионеров не могу ! Слаб в коленках !))
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Ответ ТимТалер
Ребят жалко, но отказать в пять легионеров не могу ! Слаб в коленках !))
В смысле отказать? Он, вроде, и говорит о том, что лимит в 5 легов сделает лигу более сильной и конкурентной. И в ней молодые игроки смогут получить более внушительный опыт, особо ценный при отсутствии международных матчей.
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