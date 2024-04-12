Щитов о лимите: «Сейчас трудно найти хорошего легионера. Нужно воспитывать своих хоккеистов, которые будут играть лучше иностранцев»

Теги Никита Щитов КХЛ лимит на легионеров детский хоккей Хоккей

Никита Щитов высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Сейчас очень трудно найти и пригласить хорошего легионера того уровня, который был у нас раньше. Считаю, что нам нужно совершенствовать и улучшать тренировочный процесс с детского возраста и воспитывать в нашей огромной стране своих игроков, которые будут играть лучше легионеров. В данной ситуации нет смысла их привозить.

Я опасаюсь того, что при возвращении к старому лимиту недобровестные или не разбирающиеся в хоккее менеджеры начнут приглашать второсортных иностранцев, которые будут занимать места наших хороших игроков, извлекая выгоду для себя.

Конечно, если кто-то найдет очень хороших легионеров, будет здорово. Но я считаю, что нам нужно развивать тренировочный процесс в детских школах», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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3 комментария
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Ну как трудно, ну откровенно слабых иностранцев очень редко приводят. Магнитка в этом году промахнулась, а так Барбер, Ливо, Андреофф. Работать надо, АХЛ смотреть
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Откуда вылез? Залезть обратно. Легионеров берут потому что свои не тянут. И хорошей молодежи раз два и обчелся. А хоккей должен привлекать зрителей.
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Ну так работаете над молодежью? Пусть молодежь сама выталкивает этих второсортных из состава. Только вот наши школы выпускают таких, которые даже с третьесортными конкурировать не могут.
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