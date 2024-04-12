Щитов о лимите: «Сейчас трудно найти хорошего легионера. Нужно воспитывать своих хоккеистов, которые будут играть лучше иностранцев»

Никита Щитов высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Сейчас очень трудно найти и пригласить хорошего легионера того уровня, который был у нас раньше. Считаю, что нам нужно совершенствовать и улучшать тренировочный процесс с детского возраста и воспитывать в нашей огромной стране своих игроков, которые будут играть лучше легионеров. В данной ситуации нет смысла их привозить.

Я опасаюсь того, что при возвращении к старому лимиту недобровестные или не разбирающиеся в хоккее менеджеры начнут приглашать второсортных иностранцев, которые будут занимать места наших хороших игроков, извлекая выгоду для себя.

Конечно, если кто-то найдет очень хороших легионеров, будет здорово. Но я считаю, что нам нужно развивать тренировочный процесс в детских школах», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.