Грэнато о 18-летнем Бенсоне: «Не думаешь, что мальчик в таком возрасте способен оказаться в составе «Баффало», но он доказал – ему самое место здесь»
Дон Грэнато поделился мнением об игре 18-летнего Зака Бенсона.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сейбрз» обыграли «Вашингтон» со счетом 4:2.
18-летний форвард Зак Бенсон забросил шайбу, ставшую для него десятой в этом сезоне.
«Парень забивает двузначное число шайб, и, учитывая его возраст, мы не думали, что он сразу окажется в нашем составе, когда задрафтовали его в июне прошлого года. Ты просто не думаешь, что мальчик в таком возрасте способен на это.
Но Бенсон впечатляет с первого дня тренировочного лагеря, и он забил важный гол сегодня, действительно важный гол в зоне, которая является жесткой и трудной – перед воротами.
Он доказал, что в этом году ему здесь самое место», – сказал главный тренер «Баффало» Дон Грэнато.
Бенсон был выбран под 13-м номером на драфте в 2023 году. В регулярном чемпионате он набрал 29 (10+19) очков в 69 матчах.
С вратарем все лучше стало - УПЛ отличный сезон провел, он сейчас полноценный номер один.