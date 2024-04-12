Грэнато о 18-летнем Бенсоне: «Не думаешь, что мальчик в таком возрасте способен оказаться в составе «Баффало», но он доказал – ему самое место здесь»

Дон Грэнато поделился мнением об игре 18-летнего Зака Бенсона.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сейбрз» обыграли «Вашингтон» со счетом 4:2.

18-летний форвард Зак Бенсон забросил шайбу, ставшую для него десятой в этом сезоне.

«Парень забивает двузначное число шайб, и, учитывая его возраст, мы не думали, что он сразу окажется в нашем составе, когда задрафтовали его в июне прошлого года. Ты просто не думаешь, что мальчик в таком возрасте способен на это.

Но Бенсон впечатляет с первого дня тренировочного лагеря, и он забил важный гол сегодня, действительно важный гол в зоне, которая является жесткой и трудной – перед воротами.

Он доказал, что в этом году ему здесь самое место», – сказал главный тренер «Баффало» Дон Грэнато.

Бенсон был выбран под 13-м номером на драфте в 2023 году. В регулярном чемпионате он набрал 29 (10+19) очков в 69 матчах.