Мэттьюс – 1-й игрок НХЛ за 31 год с 50+ голами в равных составах за сезон

Теги Торонто Матс Сундин Теему Селянне Уэйн Гретцки НХЛ Бретт Халл Яри Курри рекорды Фил Эспозито Реджи Лич Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс стал рекордсменом «Торонто» по голам в равных составах.

Нападающий «Лифс» сделал дубль в матче против «Нью-Джерси» (5:6).

Теперь на счету Остона Мэттьюса 106 (68+38) очков в 78 играх сезона-2023/24.

Всего он набрал 648 (367+281) баллов в 559 матчах в НХЛ.

На его счету 274 гола в равных составах в карьере. Он обошел Матса Сундина (273) по этому показателю и вышел на первое место в истории «Торонто».

В нынешнем сезоне Мэттьюс забросил 51 шайбу в равных составах. Он стал восьмым игроком в истории НХЛ и первым за 31 год, забившим не менее 50 голов в равных составах за сезон.

Ранее этой отметки достигли Фил Эспозито (50 в сезоне-1973/74, 51 в сезоне-1970/71), Реджи Лич (51 в сезоне-1975/76), Стив Шатт (52 в сезоне-1976/77), Теему Селянне (52 в сезоне-1992/93), Уэйн Гретцки (54 в сезоне-1984/85, 55 в сезоне-1983/84, 68 в сезоне-1981/82), Яри Курри (54 в сезоне-1984/85) и Бретт Халл (57 в сезоне-1990/91).

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6 комментариев
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По ходу, Овечкину надо обгонять Гретцки и отрываться от Мэттьюса
+4
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Это круто, действительно круто!
+2
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+2
Тут многим, особенно Грецки пообрезали голы в меньшинстве, а вообще если брать голы 5 на 5 то 38 у Мэттьюса и 36 у Маккиннона которого снайпером вообще мало кто считает, ну и 35 у Хаймана, а дальше Панарин 30 и меньше
+1
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Ответ Абдула2
А какой у Овечкина лучший сезон по этому показателю?
Топ3 среди россиян

1 Alexander Mogilny 1992-93 BUF 49 (из 76 всего)

2 Pavel Bure 1999-00 FLA 45 (из 58 всего)

3 Alex Ovechkin 2007-08 WSH 43 (из 65 всего)
+1
0
+1
А какой у Овечкина лучший сезон по этому показателю?
0
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Ответ Chestnutrevan
Тут многим, особенно Грецки пообрезали голы в меньшинстве, а вообще если брать голы 5 на 5 то 38 у Мэттьюса и 36 у Маккиннона которого снайпером вообще мало кто считает, ну и 35 у Хаймана, а дальше Панарин 30 и меньше
Особенно Марио. 13 шайб в меньшинстве в сезоне 1988-1989.
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