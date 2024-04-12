Мэттьюс – 1-й игрок НХЛ за 31 год с 50+ голами в равных составах за сезон

Остон Мэттьюс стал рекордсменом «Торонто» по голам в равных составах.

Нападающий «Лифс» сделал дубль в матче против «Нью-Джерси» (5:6).

Теперь на счету 106 (68+38) очков в 78 играх сезона-2023/24.

Всего он набрал 648 (367+281) баллов в 559 матчах в НХЛ.

На его счету 274 гола в равных составах в карьере. Он обошел (273) по этому показателю и вышел на первое место в истории « ».

В нынешнем сезоне Мэттьюс забросил 51 шайбу в равных составах. Он стал восьмым игроком в истории и первым за 31 год, забившим не менее 50 голов в равных составах за сезон.

Ранее этой отметки достигли (50 в сезоне-1973/74, 51 в сезоне-1970/71), Реджи Лич (51 в сезоне-1975/76), Стив Шатт (52 в сезоне-1976/77), Теему Селянне (52 в сезоне-1992/93), Уэйн Гретцки (54 в сезоне-1984/85, 55 в сезоне-1983/84, 68 в сезоне-1981/82), Яри Курри (54 в сезоне-1984/85) и Бретт Халл (57 в сезоне-1990/91).