Халл про 66 голов Мэттьюса: «Посмотрите на меня или Овечкина – у нас определенный стиль. Остон забивает по-разному – и, возможно, поэтому получает такие результаты»
Бретт Халл высказался о том, что Остон Мэттьюс забил 66 голов в сезоне НХЛ.
Нападающий «Торонто» забросил 66 шайб в текущем регулярном чемпионате и установил новый рекорд НХЛ по голам за сезон в текущем столетии, превзойдя достижение Александра Овечкина из «Вашингтона» (65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08).
«Приятно наблюдать за тем, что делает Остон Мэттьюс. Мне нравится эта часть игры. Нравится наблюдать за этим. Нравится то, как Остон наслаждается тем, что делает.
Мэттьюс забивает разными способами. Посмотрите на меня или Ови – у нас был определенный стиль [как забивать]. Это работало, и это здорово.
Но Остон забивает благодаря множеству разных способов, и, возможно, именно поэтому получает такие результаты», – сказал пятый снайпер в истории НХЛ Бретт Халл, забивший 741 гол в лиге в 1269 матчах.
Бретт Халл, один из сильнейших снайперов в истории НХЛ, который знает о снайперстве больше всех нас вместе взятых, гонит пургу?
2. "Овечкин первые 6-7 лет своей карьеры забивал тоже разнообразно, и пер один на 2-3 защитников, обыгрывал, забивал".
Овечкин стал более однообразным, предсказуемым и прямолинейным уже где-то на 6-й свой сезон в НХЛ. До этого он, спору нет, играл более вариативно и смотрелся куда разностороннее, чем впоследствии, но, скорее, относительно себя самого в срединном и позднем периоде карьеры, но не относительно Мэттьюза. Остон действительно отличается большим разнообразием голов, пользуется кучей снайперских приемов (и броски в касание, кистевые, щелчки, бэкхэнды, подправления, подставления, добивания за счет чтения игры, голы после проходов, резкие броски с неожиданных позиций, отрицательных углов). Молодой Овечкин хоть и зрелищнее смотрелся нынешнего Мэттьюза, но все же попроще был в плане снайперского арсенала (в основном фирменные броски и скоростно-силовые проходы) + подкупал бешеной энергией. Мэттьюз более универсален и хорош, скажем так, в черновой работе (где нет скорости, где много вязкой игры), умеет улучшать позицию в плане возможной голевой перспективы (борьба у бортов, перехваты, работа рук, грамотное использование габаритов, снайперское чутье). Ови все же тяготел к игре на свободном пространстве, где можно было разбежаться, угрожать проходом, бросками с ходу, а также проводить смачные силовые приемы (хиты на скорости).
3. "Сейчас в силу возраста, понятное дело, что его возможности ограничены и он в основном стоит и ждёт своего момента по сути".
При чем тут сейчас (т.е. нынешний Овечкин)? Куда вы выкинули еще 10 с лишним лет в карьере Ови после первых 5-ти суперских сезонов? Ведь понятно же, что Золотой Бретт говорит не о нынешнем Овечкине, а об Овечкине по большей части его карьеры, что характеризуется у Александра определенным однообразием в плане снайперства.