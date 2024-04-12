Халл про 66 голов Мэттьюса: «Посмотрите на меня или Овечкина – у нас определенный стиль. Остон забивает по-разному – и, возможно, поэтому получает такие результаты»

Бретт Халл высказался о том, что Остон Мэттьюс забил 66 голов в сезоне НХЛ.

Нападающий « » забросил 66 шайб в текущем регулярном чемпионате и установил новый рекорд по голам за сезон в текущем столетии, превзойдя достижение из « » (65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08).

«Приятно наблюдать за тем, что делает . Мне нравится эта часть игры. Нравится наблюдать за этим. Нравится то, как Остон наслаждается тем, что делает.

Мэттьюс забивает разными способами. Посмотрите на меня или Ови – у нас был определенный стиль [как забивать]. Это работало, и это здорово.

Но Остон забивает благодаря множеству разных способов, и, возможно, именно поэтому получает такие результаты», – сказал пятый снайпер в истории НХЛ Бретт Халл, забивший 741 гол в лиге в 1269 матчах.