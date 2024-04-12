Мэттьюс забросил 67-ю и 68-ю шайбы в сезоне НХЛ в матче с «Нью-Джерси». У «Торонто» 3 игры до конца регулярки

Теги рейтинги Нью-Джерси Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Нью-Джерси» – 68 шайб в 78 играх.

Форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:6).

На счету 26-летнего американца стало 68 шайб в 78 играх в текущем сезоне при 106 очках. Он упрочил лидерство в гонке снайперов.

Мэттьюс повышает планку рекордов по голам за сезон среди всех игроков лиги в XXI веке, среди всех игроков в истории «Лифс» и среди уроженцев США в истории НХЛ.

До конца регулярки «Торонто» осталось провести 3 матча – с «Детройтом» дома, с «Флоридой» и «Тампой» в гостях. 

По 70+ шайб за сезон НХЛ забрасывали Уэйн Гретцки (4 раза, рекорд – 92 в 80 играх, 1981/82, «Эдмонтон»), Бретт Халл (3), Марио Лемье (2), Фил Эспозито (1), Яри Курри (1), Берни Николлс (1), Теему Селянне (1) и Александр Могильный (1).

Последние двое забросили по 76 шайб в сезоне-1992/93 – это последний случай достижения такой отметки на данный момент. 

11 комментариев
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Больше 68 шайб последний раз забивал Лемье в сезоне 95/96.
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+10
51 гол при игре в равных составах, это нереально круто!
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+8
Давай 70 в этом сезоне!
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+6
Обратите внимание на статистику голов в равных составах и практически отсутствие голов в пустые.
Остин просто исторический Монстр.
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Пора Аризоне в Мексику.
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Мекс творит историю
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Остон, надо забивать пока забивается, не останавливаться
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Будет у Остона 70 шайб как минимум, я так чувствую!..)
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70 голов с гаком - это уже хоккейная небесная канцелярия! Остону Мэттьюзу там самое место.
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