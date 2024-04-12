Агент Брютова: «Он продлит контракт с ЦСКА, а дальше будем смотреть. Скоро придет новый штаб. Если скажут, что Егор не подходит системе, будем общаться по поводу обмена»

Агент Егора Брютова сообщил, что защитник продлит контракт с ЦСКА.

В сезоне-2023/24 Брютов провел за ЦСКА 8 игр в регулярке и забросил одну шайбу при показателе полезности «+1». В плей-офф 22-летний защитник сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями при полезности «-1».

– У защитника Егора Брютова 30 апреля заканчивается контракт с ЦСКА. Ведутся ли переговоры о новом соглашении?

– Есть предложение от армейцев, а также заинтересованность со стороны других клубов. Егор прогрессирует, его привлекают к основному составу команды. Это могло случиться раньше, но из-за травмы, когда неудачно лег под шайбу, он провел мало матчей за ЦСКА. Тотальное невезение.

Мы видим перспективы Егора в , поэтому он останется в клубе и продлит контракт с армейцами, а дальше уже будем смотреть, что и как. Скоро придет новый тренерский штаб во главе с , узнаем, кто будет новым тренером защитников, и после сборов будет понимание, насколько Егор будет вписываться в систему на ближайший сезон.

Если вдруг нам скажут, что он не подходит системе, то будем разговаривать с другими клубами, будем общаться по поводу обмена и так далее, – сказал агент .