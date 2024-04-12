Агент Брютова: «Он продлит контракт с ЦСКА, а дальше будем смотреть. Скоро придет новый штаб. Если скажут, что Егор не подходит системе, будем общаться по поводу обмена»

Теги ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Александр Черных Матч ТВ Егор Брютов Хоккей

Агент Егора Брютова сообщил, что защитник продлит контракт с ЦСКА.

В сезоне-2023/24 Брютов провел за ЦСКА 8 игр в регулярке и забросил одну шайбу при показателе полезности «+1». В плей-офф 22-летний защитник сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями при полезности «-1».

– У защитника Егора Брютова 30 апреля заканчивается контракт с ЦСКА. Ведутся ли переговоры о новом соглашении?

– Есть предложение от армейцев, а также заинтересованность со стороны других клубов. Егор прогрессирует, его привлекают к основному составу команды. Это могло случиться раньше, но из-за травмы, когда неудачно лег под шайбу, он провел мало матчей за ЦСКА. Тотальное невезение.

Мы видим перспективы Егора в КХЛ, поэтому он останется в клубе и продлит контракт с армейцами, а дальше уже будем смотреть, что и как. Скоро придет новый тренерский штаб во главе с Воробьевым, узнаем, кто будет новым тренером защитников, и после сборов будет понимание, насколько Егор будет вписываться в систему на ближайший сезон.

Если вдруг нам скажут, что он не подходит системе, то будем разговаривать с другими клубами, будем общаться по поводу обмена и так далее, – сказал агент Александр Черных.

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