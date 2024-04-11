Хэнифин подписал 8-летний контракт с «Вегасом» с зарплатой 7,35 млн долларов в год

Теги НХЛ Вегас Ноа Хэнифин Хоккей

Ноа Хэнифин подписал контракт с «Вегасом» на 58,8 миллиона долларов.

27-летний защитник согласовал новый договор с «Голден Найтс» на восемь лет.

Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 7,35 миллиона долларов.

Ноа Хэнифин перешел в «Вегас» по ходу текущего сезона из «Калгари». По действующему соглашению оклад игрока составлял 4,95 миллиона долларов. Обмен с «Флэймс» произошел с удержанием зарплаты, поэтому в платежке «Вегаса» учитывается 1,237 млн долларов от зарплаты Хэнифина.

В составе «Вегаса» Хэнифин провел 16 матчей и набрал 9 (2+7) очков при полезности «плюс 7» и среднем игровом времени 23:02. Всего в этом сезоне – 44 (13+31) балла при полезности «плюс 19» в 77 играх.

В общей сложности в НХЛ на данный момент хоккеист сыграл 675 игр и отметился 283 (62+221) баллами за результативность.

4 комментария
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Ответ NeSt274
Иногда кажется, что у вегаса и торонто свои потолки зарплат, роман майкл оливер ротенберг одобряет)
Если посчитать, сколько у Вегаса денег тратится на здоровый состав, то станет понятно, что потолок такой же, как и у всех. Но самое забавное, что основа Вегаса из всех здоровых игроков (то есть, идеальный состав) также укладывается в потолок. Удивительно, правда? Но калькулятор подтвердит.
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+4
Иногда кажется, что у вегаса и торонто свои потолки зарплат, роман майкл оливер ротенберг одобряет)
+4
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+1
Ответ NeSt274
Иногда кажется, что у вегаса и торонто свои потолки зарплат, роман майкл оливер ротенберг одобряет)
Видимо высвобождается платежка-то этим летом, вот и подписали, ни каких проблем
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+1
Мартинез, Стивенсон и кто то еще летом на рынок
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