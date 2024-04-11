Хэнифин подписал 8-летний контракт с «Вегасом» с зарплатой 7,35 млн долларов в год

Ноа Хэнифин подписал контракт с «Вегасом» на 58,8 миллиона долларов.

27-летний защитник согласовал новый договор с «Голден Найтс» на восемь лет.

Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 7,35 миллиона долларов.

перешел в « » по ходу текущего сезона из «Калгари». По действующему соглашению оклад игрока составлял 4,95 миллиона долларов. Обмен с «Флэймс» произошел с удержанием зарплаты, поэтому в платежке «Вегаса» учитывается 1,237 млн долларов от зарплаты Хэнифина.

В составе «Вегаса» Хэнифин провел 16 матчей и набрал 9 (2+7) очков при полезности «плюс 7» и среднем игровом времени 23:02. Всего в этом сезоне – 44 (13+31) балла при полезности «плюс 19» в 77 играх.

В общей сложности в на данный момент хоккеист сыграл 675 игр и отметился 283 (62+221) баллами за результативность.