Аликин сыграет с первых минут в 5-м матче «Металлурга» с «Автомобилистом»

Стали известны составы команд на 5-й матч «Металлурга» с «Автомобилистом».

Сегодня состоится пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. Стали известны составы команд.

Состав «Автомобилиста»:

Вратари: Аликин (Галкин);

Защитники: Трямкин (А) – Блэкер, Воробьев – Осипов, Баранцев – Зборовский, Трофимов – Эберт;

Нападающие: Макеев – Бывальцев – Обидин; Кизимов – Волк – Мэйсек; Хрипунов – Да Коста – Голышев (А); Широков (К) – Романцев – Каштанов.

Состав «Металлурга»:

Вратари: Набоков (Смолин);

Защитники: Яковлев (С) – Орехов, Маклюков – Пресс (А), Хабаров – Минулин, Еременко;

Нападающие: Канцеров – Зернов – Силантьев; Михайлис – Юров – Петунин; Вовченко – Гераськин – Гребенкин; Акользин – Джонсон – Карпов (А); Коробкин.

Счет в серии – 2-2. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.