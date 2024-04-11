Аликин сыграет с первых минут в 5-м матче «Металлурга» с «Автомобилистом»
Стали известны составы команд на 5-й матч «Металлурга» с «Автомобилистом».
Сегодня состоится пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. Стали известны составы команд.
Состав «Автомобилиста»:
Вратари: Аликин (Галкин);
Защитники: Трямкин (А) – Блэкер, Воробьев – Осипов, Баранцев – Зборовский, Трофимов – Эберт;
Нападающие: Макеев – Бывальцев – Обидин; Кизимов – Волк – Мэйсек; Хрипунов – Да Коста – Голышев (А); Широков (К) – Романцев – Каштанов.
Состав «Металлурга»:
Вратари: Набоков (Смолин);
Защитники: Яковлев (С) – Орехов, Маклюков – Пресс (А), Хабаров – Минулин, Еременко;
Нападающие: Канцеров – Зернов – Силантьев; Михайлис – Юров – Петунин; Вовченко – Гераськин – Гребенкин; Акользин – Джонсон – Карпов (А); Коробкин.
Счет в серии – 2-2. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.