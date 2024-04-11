Представитель Овечкина: «Саша играет на команду, главная задача – попасть в плей-офф. Чем меньше концентрируешься на рекордах, тем легче они покоряются»
Представитель Александра Овечкина отреагировал на новый рекорд россиянина в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» побил рекорд лиги, забив 30 голов в 18 сезонах.
«Безусловно, это очередная веха, достижение Александра, которое будет вписано в историю. Столько сезонов с такой результативностью!
Но по-прежнему Саша играет на команду, и главная задача сейчас – это попасть в плей-офф и продолжать играть.
Чем меньше концентрируешься на рекордах, тем легче и быстрее они покоряются», – сказал Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России.