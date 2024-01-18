Каменев о Федорове: «Справедливый тренер. В работе может использовать что-то от Тихонова. Он почти постоянно на льду во время тренировок»

Владислав Каменев поделился мнением о тренере ЦСКА Сергее Федорове.

– На ваш взгляд, – больше отечественный тренер, или североамериканский?

– У него есть и наше, и из , и даже из СССР. Например, в работе может использовать что-то еще от .

Вообще, в моем детстве Федоров был одним из любимых игроков. Он еще и центральный нападающий, как и я. Сергей Викторович был если не кумиром, то хоккеистом, на которого я хотел быть похожим. А когда я учился в магнитогорской СДЮШОР, он играл за «Металлург» и я видел его игру в живую.

– Он жесткий тренер?

– Нет, я бы так не сказал. Он лучше поговорит с человеком, все спокойно объяснит. Но это не значит, что он мягкий, скорее – справедливый.

– Федоров лично на льду показывает что-то?

– Конечно, он почти постоянно на льду во время тренировок. Много работает с центральными, особенно на точке. Сам вбрасывает шайбу, подсказывает, куда клюшку подставить, и прочие тонкости.

Это большой плюс, когда тренер поигравший, причем на самом высоком уровне. Понимаешь, что он прошел все то, что ты сейчас проходишь, поэтому его слова вызывают большее уважение.

Хотя любого тренера надо уважать, так должно быть. Меня еще в детстве отец так учил, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.