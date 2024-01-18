Каменев о Федорове: «Справедливый тренер. В работе может использовать что-то от Тихонова. Он почти постоянно на льду во время тренировок»

Теги ЦСКА Виктор Тихонов Сергей Федоров НХЛ КХЛ Владислав Каменев Хоккей

Владислав Каменев поделился мнением о тренере ЦСКА Сергее Федорове.

– На ваш взгляд, Сергей Федоров – больше отечественный тренер, или североамериканский?

– У него есть и наше, и из НХЛ, и даже из СССР. Например, в работе может использовать что-то еще от Виктора Тихонова.

Вообще, в моем детстве Федоров был одним из любимых игроков. Он еще и центральный нападающий, как и я. Сергей Викторович был если не кумиром, то хоккеистом, на которого я хотел быть похожим. А когда я учился в магнитогорской СДЮШОР, он играл за «Металлург» и я видел его игру в живую.

– Он жесткий тренер?

– Нет, я бы так не сказал. Он лучше поговорит с человеком, все спокойно объяснит. Но это не значит, что он мягкий, скорее – справедливый.

– Федоров лично на льду показывает что-то?

– Конечно, он почти постоянно на льду во время тренировок. Много работает с центральными, особенно на точке. Сам вбрасывает шайбу, подсказывает, куда клюшку подставить, и прочие тонкости.

Это большой плюс, когда тренер поигравший, причем на самом высоком уровне. Понимаешь, что он прошел все то, что ты сейчас проходишь, поэтому его слова вызывают большее уважение.

Хотя любого тренера надо уважать, так должно быть. Меня еще в детстве отец так учил, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.

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5 комментариев
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Федоров порядочный человек -это в первую очередь .
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Плохие тренера с командой два раза подряд КГ не выигрывают -это что то говорит о профи ,как тренере и человеке Фёдорове !
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Ротенберг круче ! У него симбиоз канадского и советского хоккея ! Взято со страницы СКА «С раннего детства занимается спортом. С 1986 года – дзюдо, хоккеем - с 1991 года. Окончил спортивный колледж по программе подготовки хоккеистов в Финляндии (PHYK). Окончил Европейскую школу бизнеса в Лондоне (EBSL), факультет международного бизнеса, имеет степень бакалавра (2005) и магистра (2007). Кандидат экономических наук (СПбГУ, 2009). Имеет диплом Высшей школы тренеров.

Заместитель генерального директора КХЛ-Маркетинг (2008 – 2011). Вице-президент и Заместитель Председателя Совета директоров СКА (2011 – н.в.). С 2014 г. входит в штаб СКА. С января 2022 г. - главный тренер СКА. Первый вице-президент ФХР (2015 – н.в.).

Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017, 2019). Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). Обладатель Кубка Континента (2013, 2018, 2023). Обладатель приза «Лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ» (2015, 2017)»- это все Роман Борисович - олимпийский чемпион - не меньше . Правда на странице СКА не указали в качестве кого он олимпийский чемпион и обладатель многочисленных кубков . Не сведущий подумает поигравший. А где можно проверить про финский техникум физкультуры ?
+3
-3
0
Ответ Machine Head
Ротенберг круче ! У него симбиоз канадского и советского хоккея ! Взято со страницы СКА «С раннего детства занимается спортом. С 1986 года – дзюдо, хоккеем - с 1991 года. Окончил спортивный колледж по программе подготовки хоккеистов в Финляндии (PHYK). Окончил Европейскую школу бизнеса в Лондоне (EBSL), факультет международного бизнеса, имеет степень бакалавра (2005) и магистра (2007). Кандидат экономических наук (СПбГУ, 2009). Имеет диплом Высшей школы тренеров. Заместитель генерального директора КХЛ-Маркетинг (2008 – 2011). Вице-президент и Заместитель Председателя Совета директоров СКА (2011 – н.в.). С 2014 г. входит в штаб СКА. С января 2022 г. - главный тренер СКА. Первый вице-президент ФХР (2015 – н.в.). Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017, 2019). Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). Обладатель Кубка Континента (2013, 2018, 2023). Обладатель приза «Лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ» (2015, 2017)»- это все Роман Борисович - олимпийский чемпион - не меньше . Правда на странице СКА не указали в качестве кого он олимпийский чемпион и обладатель многочисленных кубков . Не сведущий подумает поигравший. А где можно проверить про финский техникум физкультуры ?
Жесть! Паноптикум какой-то!
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