Гиздатуллин об «Амуре»: «Чувствуется забота со стороны губернатора и руководства. У нас был очень сильный состав в этом сезоне. Главное – попали и смогли пошуметь в плей-офф»

Теги Амур КХЛ Политика Михаил Дегтярев Артур Гиздатуллин Хоккей

Артур Гиздатуллин высказался о составе «Амура» в сезоне-2023/24.

– Ты стал лучшим форвардом лиги в регулярке по количеству заблокированных бросков. Наверное, много шишек и ссадин за сезон получилось?

– Главное – делать на площадке то, что просит от тебя тренер. У каждого своя роль. Да, у меня получился самый результативный сезон в КХЛ, но, считаю, ловить на себя шайбы нужно уметь.

Тем более нужно делать это так, чтобы не получить травму. Скажу так: это своего рода искусство, которое оттачиваешь каждый год.

– В этом сезоне ощущалось, что есть большие ожидания от команды?

– Все это понимали. У нас был очень сильный состав. Я думаю, за время моего пребывания в команде он был самым сильным. Мы стали командой – это главное.

Чувствуется забота со стороны руководства и губернатора. У нас была сильная и качественная предсезонка. В команде собрались очень серьезные игроки из топовых клубов.

Главное – мы попали и смогли пошуметь в плей-офф. Хотя по сезону, как и у любой команды, были шероховатости, но мы вместе их прошли, – сказал нападающий «Амура» Артур Гиздатуллин.

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