Форвард Барулин продлит контракт с «Амуром» на год (Metaratings)
Нападающий Владислав Барулин продлит контракт с «Амуром».
По информации Metaratings.ru, в ближайшее время стороны заключат новое однолетнее соглашение. Предстоящий сезон станет для Барулина четвертым в составе хабаровчан.
В минувшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Владислав провел 62 матча и набрал 31 (17+14) очко, став четвертым бомбардиром «Амура». Больше баллов набрали только Егор Коршков (44), Станислав Бочаров (38) и Дмитрий Шевченко (33).
В плей-офф на счету Барулина 6 матчей и 3 (1+2) очка.