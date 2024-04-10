Форвард Барулин продлит контракт с «Амуром» на год (Metaratings)

Нападающий Владислав Барулин продлит контракт с «Амуром».

По информации Metaratings.ru, в ближайшее время стороны заключат новое однолетнее соглашение. Предстоящий сезон станет для четвертым в составе хабаровчан.

В минувшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Владислав провел 62 матча и набрал 31 (17+14) очко, став четвертым бомбардиром « ». Больше баллов набрали только Егор Коршков (44), Станислав Бочаров (38) и Дмитрий Шевченко (33).

В плей-офф на счету Барулина 6 матчей и 3 (1+2) очка.