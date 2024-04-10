Форвард Барулин продлит контракт с «Амуром» на год (Metaratings)

Теги Амур КХЛ Владислав Барулин Хоккей

Нападающий Владислав Барулин продлит контракт с «Амуром».

По информации Metaratings.ru, в ближайшее время стороны заключат новое однолетнее соглашение. Предстоящий сезон станет для Барулина четвертым в составе хабаровчан.

В минувшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Владислав провел 62 матча и набрал 31 (17+14) очко, став четвертым бомбардиром «Амура». Больше баллов набрали только Егор Коршков (44), Станислав Бочаров (38) и Дмитрий Шевченко (33). 

В плей-офф на счету Барулина 6 матчей и 3 (1+2) очка.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий