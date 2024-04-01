Гущин набрал очки в 6 матчах подряд за фарм «Сан-Хосе». У него 16+30 в 50 играх в сезоне АХЛ

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Шакир Мухамадуллин Даниил Гущин Георгий Романов Хоккей

Даниил Гущин набрал очки в 6 матчах подряд за фарм «Сан-Хосе».

Форвард «Барракуды» отметился 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Калгари Рэнглерс» (4:1) и был признан первой звездой. 

На счету 22-летнего россиянина стало 46 (16+30) очков в 50 играх – второй результат в команде. В последних 6 играх – 8 (2+6) очков. 

Гущин также обновил свой личный рекорд в лиге (в прошлом сезоне набрал 45 баллов в 67 играх). В текущем сезоне он также провел 2 матча в НХЛ и набрал 1 (0+1) балл. 

Третьей звездой матча с «Рэнглерс» стал вратарь «Барракуды» Георгий Романов, отразивший 30 бросков из 31. В 26 играх в сезоне у него 8 побед при 89,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,30. 

Защитник фарма «Шаркс» Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей. На его счету 34 (7+27) очка в 55 играх при полезности «+3». 

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2 комментария
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Надеюсь следующий сезон Гущин с Шакиром проведут в основе Шаркс.
+3
0
+3
Ответ k-kaprizov
Надеюсь следующий сезон Гущин с Шакиром проведут в основе Шаркс.
Я думаю, что так и будет)
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