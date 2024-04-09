Каюмов о паузе перед финалом после 4-0: «Для «Локомотива» это не проблема. Если заложено в голове, что идешь к своей цели, то спокойно готовишься»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Артур Каюмов Хоккей

Артур Каюмов пообещал рассказать о работе Игоря Никитина в «Локомотиве».

Клуб из Ярославля обыграл «Трактор» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-0, 3:0 в четвертом матче) и вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории.  

Никитин действительно изменил психологию игроков «Локомотива»? Много было мнений о том, что у среди ярославских воспитанников ходят пораженческие настроения.

– Хороший вопрос. Но что конкретно изменил Никитин, я расскажу вам после плей-офф.

– Вы выиграли серию 4-0 и теперь долго будете ждать соперника по финалу. Эта пауза может сбить вас с пути?

– Не думаю, что это может стать фактором. Если заранее заложено в голове, что идешь к своей цели, то спокойно готовишься.

Тренироваться можно хоть день, хоть десять дней. Для нас это не проблема, – сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

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