Каюмов о паузе перед финалом после 4-0: «Для «Локомотива» это не проблема. Если заложено в голове, что идешь к своей цели, то спокойно готовишься»
Артур Каюмов пообещал рассказать о работе Игоря Никитина в «Локомотиве».
Клуб из Ярославля обыграл «Трактор» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-0, 3:0 в четвертом матче) и вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории.
– Никитин действительно изменил психологию игроков «Локомотива»? Много было мнений о том, что у среди ярославских воспитанников ходят пораженческие настроения.
– Хороший вопрос. Но что конкретно изменил Никитин, я расскажу вам после плей-офф.
– Вы выиграли серию 4-0 и теперь долго будете ждать соперника по финалу. Эта пауза может сбить вас с пути?
– Не думаю, что это может стать фактором. Если заранее заложено в голове, что идешь к своей цели, то спокойно готовишься.
Тренироваться можно хоть день, хоть десять дней. Для нас это не проблема, – сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.