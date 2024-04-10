НХЛ разрабатывает 2 варианта календаря на следующий сезон. Один из них – на случай переезда «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити

Теги Аризона НХЛ календарь Хоккей

НХЛ разрабатывает два варианта календаря на сезон-2024/25.

Ранее стало известно, что в приобретении клуба НХЛ заинтересован бизнесмен Райан Смит, владеющий баскетбольным клубом «Юта Джаз». «Койотис» могут переехать в Солт-Лейк-Сити.

Как сообщает Daily Faceoff, НХЛ одновременно работает над двумя вариантами календаря на следующий сезон – на случай переезда клуба в Юту и на тот случай, если «Аризона» останется в Темпе и построит новую арену. 

Если «Аризона» сменит прописку, то в первое время будет играть в баскетбольном центре «Дельта», пока не будет построена новая многофункциональная арена.

«Аризона» может переехать в Техас или Юту. Жители заблокировали строительство новой арены

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16 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Видимо, жителям хоккей в Аризоне не нужен. Имеют право на такую позицию. Так-то там есть команды НБА, НФЛ, МЛБ. Видимо, им хватает.
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Надо переезжать. В Аризоне хоккей не особо нужен, а Юта - штат с богатыми традициями зимних видов
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Если переедут, то календарь будут согласовывать с мормонами
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Теперь стоит дождаться лета, там будет ясно с аукционом по участку, надеюсь койоты останутся в Аризоне
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Ответ icey_punk
Аризона вырастила Мэтьюса. Кого вырастила ЮТА?
Мормонов
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Комментарий удален пользователем
В Юте койоты водятся.
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Поскорее бы завершили свои мытарства.
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Интересно, если команда переедет в Юту, будут конференции опять пересматривать? Хочу Детройт обратно на запад…
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Но как всегда примут вообще левый календарь. А Гарик непонятно что промямлит
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Если некоторые сильно страдают от переизбытка воды, то в Аризоне обратная проблема. Мэр Скоттсдейла выступил категорически против проекта новой арены «Аризоны». В числе аргументов он упомянул, что Скоттсдейл категорически откажется предоставить свои водные ресурсы для этого проекта.
Короче, пора признать наконец, что идея хоккея в этом штате явно не зашла - клуб в результате банкротства в 2009 году находился под внешним управлением лиги, после чего был продан новым владельцам. Но, и это не закончило мучения Койотов - городской совет Глендейла дважды (в 2015 и 2021) проголосовал за досрочное расторжение договора между городом и клубом об аренде арены. В результате бедолаги вынуждены были перекочевать с сезона 2022/23 в городок Темпе (не путаем с Тампой, Флорида), где сейчас и играют на арене Университета штата Аризона, развлекая 5000 зрителей (макс вместимость).
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Ответ icey_punk
Аризона вырастила Мэтьюса. Кого вырастила ЮТА?
Тревор Льюис.Он канешна не Мэтьюс..но два раза кубок брал за ЛА.
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Ответ Владимир Самсонов
Надо переезжать. В Аризоне хоккей не особо нужен, а Юта - штат с богатыми традициями зимних видов
Хоккей в Аризоне не особо нужен, но там большой телерынок, только в этом и причина возни с ними)
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Ответ Ratmir90
Теперь стоит дождаться лета, там будет ясно с аукционом по участку, надеюсь койоты останутся в Аризоне
Надеюсь, переезд будет как можно скорее, потому что сейчас Аризона - самая донная франшиза: ни стадиона, ни популярности, ни результатов
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Ответ Maasd4m
Интересно, если команда переедет в Юту, будут конференции опять пересматривать? Хочу Детройт обратно на запад…
Очевидно, не будут. Юта находится в непосредственной географической близости от Аризоны, обе локации очень далеко от Восточной конференции.
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