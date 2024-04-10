НХЛ разрабатывает 2 варианта календаря на следующий сезон. Один из них – на случай переезда «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити
НХЛ разрабатывает два варианта календаря на сезон-2024/25.
Ранее стало известно, что в приобретении клуба НХЛ заинтересован бизнесмен Райан Смит, владеющий баскетбольным клубом «Юта Джаз». «Койотис» могут переехать в Солт-Лейк-Сити.
Как сообщает Daily Faceoff, НХЛ одновременно работает над двумя вариантами календаря на следующий сезон – на случай переезда клуба в Юту и на тот случай, если «Аризона» останется в Темпе и построит новую арену.
Если «Аризона» сменит прописку, то в первое время будет играть в баскетбольном центре «Дельта», пока не будет построена новая многофункциональная арена.
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Короче, пора признать наконец, что идея хоккея в этом штате явно не зашла - клуб в результате банкротства в 2009 году находился под внешним управлением лиги, после чего был продан новым владельцам. Но, и это не закончило мучения Койотов - городской совет Глендейла дважды (в 2015 и 2021) проголосовал за досрочное расторжение договора между городом и клубом об аренде арены. В результате бедолаги вынуждены были перекочевать с сезона 2022/23 в городок Темпе (не путаем с Тампой, Флорида), где сейчас и играют на арене Университета штата Аризона, развлекая 5000 зрителей (макс вместимость).