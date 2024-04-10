НХЛ разрабатывает 2 варианта календаря на следующий сезон. Один из них – на случай переезда «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити

НХЛ разрабатывает два варианта календаря на сезон-2024/25.

Ранее стало известно, что в приобретении клуба заинтересован бизнесмен Райан Смит, владеющий баскетбольным клубом «Юта Джаз». «Койотис» могут переехать в Солт-Лейк-Сити.

Как сообщает Daily Faceoff, НХЛ одновременно работает над двумя вариантами календаря на следующий сезон – на случай переезда клуба в Юту и на тот случай, если «Аризона» останется в Темпе и построит новую арену.

Если «Аризона» сменит прописку, то в первое время будет играть в баскетбольном центре «Дельта», пока не будет построена новая многофункциональная арена.

«Аризона» может переехать в Техас или Юту. Жители заблокировали строительство новой арены