«Аризона» обыграла «Вегас» (7:4 после 1:4), забросив 6 шайб в 3-м периоде. Это рекорд клуба для данного отрезка

«Аризона» забросила 6 шайб в 3-м периоде матча с «Вегасом».

«Койотис» обыграли «Голден Найтс» (7:4) в регулярном чемпионате . После двух периодов команда под руководством Андре Туриньи уступала со счетом 1:4.

В третьей 20-минутке « » забросила 6 шайб, установив новый клубный рекорд по числу голов в третьем периоде и повторив – по числу голов за любой период.

Примечательно, что матчи с «Эдмонтоном» в 1999 году и «Нэшвиллом» в 2013 году тоже завершились со счетом 7:4, но по 6 шайб «койоты» забрасывали в первом периоде.

Также 6 голов в третьем периоде стали повторением рекорда франшизы (с учетом достижений оригинальных «Джетс» из Виннипега). В 1988 году канадский клуб отметился таким достижением в матче против «Лос-Анджелеса» (8:4).

Сегодня голами отметились 6 игроков команды – Майкл Карконе сделал дубль, по разу отличились Алекс Керфут, Джош Доун, Ник Бьюгстэд, Джош Браун и Логан Кули.