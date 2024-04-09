Макдэвид может не сыграть против «Вегаса» из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» пропустил две тренировки

Теги травмы Эдмонтон НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Крис Кноблаух Хоккей

Коннор Макдэвид может пропустить предстоящий матч «Эдмонтона».

Следующим соперником команды в регулярном чемпионате НХЛ станет «Вегас».

Капитан «Ойлерс» пропустил вторую тренировку команды подряд.

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух сообщил, что у форварда повреждение нижней части тела. Статус возвращения хоккеиста – со дня на день.

«Мы хотим, чтобы все были максимально здоровы перед плей-офф», – сказал специалист.

Коннор Макдэвид играл в прошлом матче «Эдмонтона» против «Калгари» (4:2). Канадец сделал две результативные передачи и провел на льду 20 минут и 39 секунд.

Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.

11 комментариев
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153 очка в прошлом сезоне это рекорд минимум на 2 десятка лет. Коннору здоровья, Арт Никите
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Ответ smiakishev
153 очка в прошлом сезоне это рекорд минимум на 2 десятка лет. Коннору здоровья, Арт Никите
Результативность растет, раньше и 110 очков казались заоблачными, сейчас по 5 человек каждый сезон их спокойно выбивают.
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Вычеркиваем
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Пусть выздоравливает и готовиться к плей-офф! Их осталось двое!..
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Не думаю, что это конец гонки. Против Вегаса много очков не намечалось.
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Нет уж, пусть выходит: Никита должен побеждать в честной битве!
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Ответ smiakishev
153 очка в прошлом сезоне это рекорд минимум на 2 десятка лет. Коннору здоровья, Арт Никите
17 очков за 5 матчей Никитос может и набрать...
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