Макдэвид может не сыграть против «Вегаса» из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» пропустил две тренировки
Коннор Макдэвид может пропустить предстоящий матч «Эдмонтона».
Следующим соперником команды в регулярном чемпионате НХЛ станет «Вегас».
Капитан «Ойлерс» пропустил вторую тренировку команды подряд.
Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух сообщил, что у форварда повреждение нижней части тела. Статус возвращения хоккеиста – со дня на день.
«Мы хотим, чтобы все были максимально здоровы перед плей-офф», – сказал специалист.
Коннор Макдэвид играл в прошлом матче «Эдмонтона» против «Калгари» (4:2). Канадец сделал две результативные передачи и провел на льду 20 минут и 39 секунд.
Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.