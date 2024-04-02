Сергей Сушко: «У Уила и О′Делла были более привлекательные предложения из других клубов, но для них важно быть в «Динамо» и работать под руководством этого штаба»

Гендиректор «Динамо» подвел итоги сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне «Динамо» выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил « » со счетом 0-4 в серии.

– Когда вас назначали на пост генерального директора, вы сказали фразу: «Волков бояться – в лес не ходить». Как можете оценить свою работу по итогам сезона?

– Волков точно не боялся. Я не буду оценивать свою работу, на это есть президент и акционеры клуба. Я делал все, что было в моих силах и возможностях, чтобы команде и офису было комфортно работать. Важно было создать симбиоз, чтобы люди приходили с радостью на работу и максимально проявляли свои лучшие качества.

Что касается спортивных результатов, то мы очень довольны регуляркой, но могли бы лучше выступить в плей-офф. Есть много хороших моментов – молодые ребята 2005 года весь сезон сыграли хорошо. В плей-офф они здорово отыграли, причем не просто были на скамейке, а принимали активное участие на лидирующих ролях.

Будем стараться улучшать результаты. Иногда в спорте многое решают случайности. Так получилось, что «Трактору» на данном этапе повезло больше. Из этого и состоит спорт – будем пытаться стать лучше.

– Что с платежной ведомостью клуба? Есть ли понимание в этом вопросе от акционеров?

– Для многих легионеров Москва и «Динамо» пользуется популярностью. У Уила и О′Делла были более привлекательные предложения из других клубов, но для них важно быть в «Динамо» и работать под руководством именно этого тренерского штаба.

Все стараются выполнять задачи, которые пойдут на благо бело-голубых. За весь сезон у нас не было ни одного скандала на тему того, чтобы кто-то что-то не заплатил. Большое спасибо нашим акционерам и президенту клуба за ежедневное участие в жизни команды и работе в интересах клуба.

Мы идем шаг за шагом к достижению наших целей. Если мы обратимся с каким-то вопросом к акционерам, они могут нам помочь решить этот вопрос в позитивном ключе, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

Кудашов остается главным тренером «Динамо». Контракт – на 2 года