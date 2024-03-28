Агент Гусева: «Цифры в 100 млн не озвучивались. Мы еще ничего не просим у «Динамо», будем отталкиваться от рынка»
Агент Никиты Гусева высказался о будущем форварда в «Динамо».
Представитель игрока прокомментировал информацию о том, что хоккеист просит новый контракт с зарплатой более 100 млн рублей за сезон.
– Мы вообще еще ничего не просим у «Динамо», потому что не у кого просить.
Во-первых, ждем назначения главного тренера на новый сезон. Во-вторых, назначения менеджмента, потому что Алексей Кудашов не ведет переговоры. У спортивного директора клуба Алексея Сопина заканчивается контракт. Поэтому никакие цифры в 100 миллионов не озвучивались.
– Сообщается, что Гусев хочет получить контракт, сопоставимый с зарплатой Владимира Ткачева из «Авангарда».
– Мы работаем на рывке давно, знаем, сколько получает Ткачев в «Авангарде», и могли бы просить такой же контракт у «Динамо». Тем более что Гусев набрал больше очков за сезон. Но такой привязки нет.
Мы будем отталкиваться от рынка и от того, что у Никиты есть желание играть в этой команде. Интерес есть от многих клубов. В прошлом году многие клубы давали больше, но он пошел в «Динамо» за меньшие деньги.
– Как можно относиться к таким инсайдам про суммы контрактов? Это вброс?
– Весна, обострение. Вот написали, что Тимур Билялов в ЦСКА. Раньше туда отправляли Евгения Аликина.
Мы сейчас часто встречаемся по разным вопросам с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем и смеемся от таких новостей. Надо читать и переключаться на тех, кто пишет правдивую информацию, – сказал агент Александр Черных.
Срок контракта Гусева истекает 30 апреля. В регулярном чемпионате-2023/24 он принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.
Гусев хочет более 100 млн рублей в год, Уил – 85, О’Делл согласен на 80. Руководство «Динамо» готово на такие условия, платежка клуба приблизится к потолку в 900 млн («Матч ТВ»)
А вот когда выбыл Уил, то большинство работало как часы.
Для КХЛ Гусев точно не переоцененный игрок. Но плей-офф не Гусевы и Шипачёвы выигрывают, но третьи-четвертые звенья. На КХЛ сайте можно подробно посмотреть статистику, в том числе и пресловутый плюс-минус у тех же Каблукова, Муранова, Михайлова, Никонова. Ответ кроется где-то рядом, плюс вратарская позиция.
Гусев же с травмой, при которой даже бросать больно в плей-офф набрал 10 очков в 9 матчах.
Сдаётся мне, что тут закралась какая-то ошибка. :)
Исправьте пожалуйста, ведь Спортс всё-таки СМИ как-никак.
По поводу самой новости,надеюсь Никита останется в Динамо.
У Буше и Ткачева сопоставимо...
Снова скажу, в плей-офф не вина Гусева в провале...
Печально.