Агент Гусева: «Цифры в 100 млн не озвучивались. Мы еще ничего не просим у «Динамо», будем отталкиваться от рынка»

Агент Никиты Гусева высказался о будущем форварда в «Динамо».

Представитель игрока прокомментировал информацию о том, что хоккеист просит новый контракт с зарплатой более 100 млн рублей за сезон.

– Мы вообще еще ничего не просим у «Динамо», потому что не у кого просить.

Во-первых, ждем назначения главного тренера на новый сезон. Во-вторых, назначения менеджмента, потому что не ведет переговоры. У спортивного директора клуба заканчивается контракт. Поэтому никакие цифры в 100 миллионов не озвучивались.

– Сообщается, что Гусев хочет получить контракт, сопоставимый с зарплатой из « ».

– Мы работаем на рывке давно, знаем, сколько получает Ткачев в «Авангарде», и могли бы просить такой же контракт у «Динамо». Тем более что Гусев набрал больше очков за сезон. Но такой привязки нет.

Мы будем отталкиваться от рынка и от того, что у есть желание играть в этой команде. Интерес есть от многих клубов. В прошлом году многие клубы давали больше, но он пошел в «Динамо» за меньшие деньги.

– Как можно относиться к таким инсайдам про суммы контрактов? Это вброс?

– Весна, обострение. Вот написали, что Тимур Билялов в ЦСКА. Раньше туда отправляли Евгения Аликина.

Мы сейчас часто встречаемся по разным вопросам с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем и смеемся от таких новостей. Надо читать и переключаться на тех, кто пишет правдивую информацию, – сказал агент Александр Черных.

Срок контракта Гусева истекает 30 апреля. В регулярном чемпионате-2023/24 он принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.

Гусев хочет более 100 млн рублей в год, Уил – 85, О’Делл согласен на 80. Руководство «Динамо» готово на такие условия, платежка клуба приблизится к потолку в 900 млн («Матч ТВ»)