Агент Гусева: «Цифры в 100 млн не озвучивались. Мы еще ничего не просим у «Динамо», будем отталкиваться от рынка»

Теги Авангард ЦСКА Алексей Кудашов Алексей Сопин КХЛ Никита Гусев Александр Черных Динамо Владимир Ткачев 1995 Тимур Билялов Игорь Есмантович Евгений Аликин деньги Хоккей

Агент Никиты Гусева высказался о будущем форварда в «Динамо».

Представитель игрока прокомментировал информацию о том, что хоккеист просит новый контракт с зарплатой более 100 млн рублей за сезон.

– Мы вообще еще ничего не просим у «Динамо», потому что не у кого просить.

Во-первых, ждем назначения главного тренера на новый сезон. Во-вторых, назначения менеджмента, потому что Алексей Кудашов не ведет переговоры. У спортивного директора клуба Алексея Сопина заканчивается контракт. Поэтому никакие цифры в 100 миллионов не озвучивались.

– Сообщается, что Гусев хочет получить контракт, сопоставимый с зарплатой Владимира Ткачева из «Авангарда».

– Мы работаем на рывке давно, знаем, сколько получает Ткачев в «Авангарде», и могли бы просить такой же контракт у «Динамо». Тем более что Гусев набрал больше очков за сезон. Но такой привязки нет.

Мы будем отталкиваться от рынка и от того, что у Никиты есть желание играть в этой команде. Интерес есть от многих клубов. В прошлом году многие клубы давали больше, но он пошел в «Динамо» за меньшие деньги.

– Как можно относиться к таким инсайдам про суммы контрактов? Это вброс?

– Весна, обострение. Вот написали, что Тимур Билялов в ЦСКА. Раньше туда отправляли Евгения Аликина.

Мы сейчас часто встречаемся по разным вопросам с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем и смеемся от таких новостей. Надо читать и переключаться на тех, кто пишет правдивую информацию, – сказал агент Александр Черных.

Срок контракта Гусева истекает 30 апреля. В регулярном чемпионате-2023/24 он принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.  

Гусев хочет более 100 млн рублей в год, Уил – 85, О’Делл согласен на 80. Руководство «Динамо» готово на такие условия, платежка клуба приблизится к потолку в 900 млн («Матч ТВ»)

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13 комментариев
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Ответ ARAMIS777
"– Мы работаем на рывке давно, знаем, сколько получает Ткачев в «Авангарде», и могли бы просить такой же контракт у «Динамо». Тем более что Гусев набрал больше очков за сезон. Но такой привязки нет." Сдаётся мне, что тут закралась какая-то ошибка. :) Исправьте пожалуйста, ведь Спортс всё-таки СМИ как-никак. По поводу самой новости,надеюсь Никита останется в Динамо.
Мы все на рывке работаем лет 25 уже ;)
+5
-1
+4
Ответ Hitgoe Himgob
Мы все на рывке работаем лет 25 уже ;)
Вот именно. И одни прорывища кругом.
+5
-1
+4
Ответ Андрей Королёнок
Создаётся впечатление, что его прям тянули на это повышение. Он на льду провел больше, в три раза чем вся команда, от сюда вопрос, а какая у него должна быть статистика? 85℅ своих очков он набрал в большинстве, а это опять же от того, что ему предоставили эту возможность, в таком случае мы не когда не узнаем на что способны 85℅ остального состава. Очень переоцененный игрок.
Очень хорошо было заметно на что способны остальные 85% состава, в большинстве особенно, без Гуся.
А вот когда выбыл Уил, то большинство работало как часы.
Для КХЛ Гусев точно не переоцененный игрок. Но плей-офф не Гусевы и Шипачёвы выигрывают, но третьи-четвертые звенья. На КХЛ сайте можно подробно посмотреть статистику, в том числе и пресловутый плюс-минус у тех же Каблукова, Муранова, Михайлова, Никонова. Ответ кроется где-то рядом, плюс вратарская позиция.
Гусев же с травмой, при которой даже бросать больно в плей-офф набрал 10 очков в 9 матчах.
+4
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+4
"– Мы работаем на рывке давно, знаем, сколько получает Ткачев в «Авангарде», и могли бы просить такой же контракт у «Динамо». Тем более что Гусев набрал больше очков за сезон. Но такой привязки нет."
Сдаётся мне, что тут закралась какая-то ошибка. :)
Исправьте пожалуйста, ведь Спортс всё-таки СМИ как-никак.

По поводу самой новости,надеюсь Никита останется в Динамо.
+3
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+2
Ответ Андрей Королёнок
Да я даже пытаться спорить не буду, я вам просто сказал имея столько игрового времени, по другому и быть не может. Это удел тренеров, которые строят состав по Платëжной ведомости. Пример статистика Шипачëва в Динамо и его же статистика в команде, которая более мене предоставляют одинаковое игровое время?
А какое "такое" игровое время у Гусева? У него не каждый матч регулярки за 20:00 минут переваливал, да и разве 20 - это много?
У Буше и Ткачева сопоставимо...
Снова скажу, в плей-офф не вина Гусева в провале...
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не наиграл на столько)) на hh.ru пусть оттолкнется от рынка)
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Это абсолютно верная информация на сегодняшний подчеркну день.
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просит 200
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Да он на рекламе Балтики больше возьмёт
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Екатерина, уже почти 2 часа прошло с моего комментария,а Вы новость так и не исправили.
Печально.
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Ответ Beerfanidi
Очень хорошо было заметно на что способны остальные 85% состава, в большинстве особенно, без Гуся. А вот когда выбыл Уил, то большинство работало как часы. Для КХЛ Гусев точно не переоцененный игрок. Но плей-офф не Гусевы и Шипачёвы выигрывают, но третьи-четвертые звенья. На КХЛ сайте можно подробно посмотреть статистику, в том числе и пресловутый плюс-минус у тех же Каблукова, Муранова, Михайлова, Никонова. Ответ кроется где-то рядом, плюс вратарская позиция. Гусев же с травмой, при которой даже бросать больно в плей-офф набрал 10 очков в 9 матчах.
Да я даже пытаться спорить не буду, я вам просто сказал имея столько игрового времени, по другому и быть не может. Это удел тренеров, которые строят состав по Платëжной ведомости. Пример статистика Шипачëва в Динамо и его же статистика в команде, которая более мене предоставляют одинаковое игровое время?
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