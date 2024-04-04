О′Делл заработает 148 млн рублей по новому 2-летнему контракту с «Динамо» (Михаил Зислис)
Эрик О′Делл заработает 148 млн рублей по новому контракту с «Динамо».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Ранее форвард продлил контракт с «Динамо» на 2 года.
«По моей информации, Эрик О′Делл в «Динамо» по новому двухлетнему контракту заработает 148 миллионов рублей. Еще ему полагаются бонусы – они сейчас стандартные, как и в случае с Джорданом Уилом, и составляют 10 процентов от годичной зарплаты.
Немного странно было слышать слова динамовских менеджеров на итоговой пресс-конференции, заявивших, что новое соглашение с канадцем обойдется клубу дешевле, чем предыдущее. Видимо, они имели ввиду суммарные выплаты по контракту, включая бонусы. Вот тогда это похоже на правду», – написал Зислис.
В регулярном чемпионате-2023/24 Эрик О′Делл провел 64 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 51 (23+28) очко.
В плей-офф нападающий сыграл в 10 матчах и отметился 6 (4+2) баллами.
Было: 68 + 22 = 90 млн.
Стало: 74 +10% = 81,4 млн.
Руководство не обмануло...
Разница практически 8,5 млн х 2 = 17млн.