О′Делл заработает 148 млн рублей по новому 2-летнему контракту с «Динамо» (Михаил Зислис)

Эрик О′Делл заработает 148 млн рублей по новому контракту с «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Ранее форвард продлил контракт с «Динамо» на 2 года.

«По моей информации, Эрик О′Делл в «Динамо» по новому двухлетнему контракту заработает 148 миллионов рублей. Еще ему полагаются бонусы – они сейчас стандартные, как и в случае с Джорданом Уилом, и составляют 10 процентов от годичной зарплаты.

Немного странно было слышать слова динамовских менеджеров на итоговой пресс-конференции, заявивших, что новое соглашение с канадцем обойдется клубу дешевле, чем предыдущее. Видимо, они имели ввиду суммарные выплаты по контракту, включая бонусы. Вот тогда это похоже на правду», – написал Зислис.

В регулярном чемпионате-2023/24 Эрик О′Делл провел 64 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 51 (23+28) очко.

В плей-офф нападающий сыграл в 10 матчах и отметился 6 (4+2) баллами.