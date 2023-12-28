«Трактор» выменял Родуолда у «Куньлуня» на деньги. У центра 6+10 в 44 играх

Теги Трактор переходы Алексей Волков КХЛ Куньлунь Ред Стар Джек Родуолд Хоккей

«Трактор» выменял форварда Джека Родуолда у «Куньлуня» на денежную компенсацию.

Сделка состоялась перед дедлайном на переходы в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

На счету 29-летнего канадца 16 (6+10) баллов в 44 играх в текущем сезоне. 

«Третью позицию легионера в «Тракторе» займет центральный нападающий Джек Родуолд, которого мы получили из «Куньлуня» в обмен на денежную компенсацию.

Это крупный форвард ростом за 190 см, умеющий играть на «точке», одинаково полезный в неравных составах, способный создавать моменты и контролировать шайбу.

Немаловажно, что Джек уже адаптирован к российскому хоккею и готов попробовать себя в клубе с более высокими задачами», – сообщил генменеджер челябинцев Алексей Волков

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