«Трактор» выменял Родуолда у «Куньлуня» на деньги. У центра 6+10 в 44 играх

«Трактор» выменял форварда Джека Родуолда у «Куньлуня» на денежную компенсацию.

Сделка состоялась перед дедлайном на переходы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

На счету 29-летнего канадца 16 (6+10) баллов в 44 играх в текущем сезоне.

«Третью позицию легионера в « » займет центральный нападающий Джек Родуолд, которого мы получили из « » в обмен на денежную компенсацию.

Это крупный форвард ростом за 190 см, умеющий играть на «точке», одинаково полезный в неравных составах, способный создавать моменты и контролировать шайбу.

Немаловажно, что Джек уже адаптирован к российскому хоккею и готов попробовать себя в клубе с более высокими задачами», – сообщил генменеджер челябинцев .