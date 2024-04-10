Новиков о лакросс-голе Свечникова: «Высшее мастерство. Это унизительно для вратаря, полевые игроки должны просчитывать эти моменты и бить по клюшке бросающего»

Юрий Новиков высказался о лакросс-голе Андрея Свечникова в ворота «Бостона».

Российский нападающий «Каролины» забил лакросс-гол « » (4:1) и стал 1-й звездой матча регулярного чемпионата с 1+1.

«Во-первых, это проявление очень высокого мастерства игрока. Если это разрешено, то это вызов вратарю, чтобы он разбирал такие ситуации

Подобный момент для гола очень сложный, поскольку, как правило, вратарь играет на коленях, садится, не успевает переместиться, у него открыт ближний угол. Это интересная ситуация, потому что это разрешено, и, по моему мнению, это высшее мастерство Свечникова.

Я понимаю, со стороны вратаря это унизительно, но мы исходим из того, что есть. Он может тут ответить своими действиями, чтобы таких ситуаций не было.

Ну и, конечно, хочется обратиться к полевым игрокам, чтобы они эти моменты просчитывали, действовали на опережение, выставляли клюшку. Нужно, чтобы кто-то пытался блокировать, бить по клюшке бросающего», – сказал заслуженный тренер РФ Юрий Новиков.