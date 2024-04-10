Новиков о лакросс-голе Свечникова: «Высшее мастерство. Это унизительно для вратаря, полевые игроки должны просчитывать эти моменты и бить по клюшке бросающего»

Теги Бостон Каролина НХЛ Юрий Новиков Андрей Свечников ТАСС Хоккей

Юрий Новиков высказался о лакросс-голе Андрея Свечникова в ворота «Бостона».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил лакросс-гол «Бостону» (4:1) и стал 1-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с 1+1.

«Во-первых, это проявление очень высокого мастерства игрока. Если это разрешено, то это вызов вратарю, чтобы он разбирал такие ситуации

Подобный момент для гола очень сложный, поскольку, как правило, вратарь играет на коленях, садится, не успевает переместиться, у него открыт ближний угол. Это интересная ситуация, потому что это разрешено, и, по моему мнению, это высшее мастерство Свечникова.

Я понимаю, со стороны вратаря это унизительно, но мы исходим из того, что есть. Он может тут ответить своими действиями, чтобы таких ситуаций не было.

Ну и, конечно, хочется обратиться к полевым игрокам, чтобы они эти моменты просчитывали, действовали на опережение, выставляли клюшку. Нужно, чтобы кто-то пытался блокировать, бить по клюшке бросающего», – сказал заслуженный тренер РФ Юрий Новиков.

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