Свечников о лакросс-голе «Бостону»: «Всегда пытаюсь это исполнить. Хотелось бы повеселее отпраздновать, но никто не понял, что это гол»

Андрей Свечников прокомментировал лакросс-гол в ворота «Бостона».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» обыграла «Брюинз» со счетом 4:1.

Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка, забив лакросс-гол. 24-летний россиянин забросил третью такую шайбу в НХЛ.

Форвард делит лидерство по их числу с Тревором Зеграсом из «Анахайма». В 2019 году Свечников стал первым автором подобного гола в истории лиги.

«Я всегда пытаюсь это исполнить. Хотелось бы повеселее отпраздновать, но никто, кроме меня, не понял, что это гол, потому что шайба быстро вылетела из ворот.

Очень рад, что забил третий лакросс в карьере», – сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников.