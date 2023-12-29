Юрий Новиков: «Свечников обладает всеми качествами мастера, участвует в развитии хоккея и НХЛ. Андрей – украшение лиги»

Теги Каролина НХЛ Юрий Новиков Андрей Свечников Хоккей

Юрий Новиков оценил игру нападающего «Каролины» Андрея Свечникова.

Форвард «Каролины» сделал хет-трик в игре с «Монреалем» (5:3). В активе 23-летнего россиянина стало 19 (6+13) очков в 21 матче сезона НХЛ.

«Свечников – это очень интересный и сильный игрок на уровне НХЛ. Он обладает всеми качествами мастера. Дай ему бог здоровья!

Андрей – это игрок, который участвует в развитии хоккея и НХЛ в частности. Это мастеровитый хоккеист, а также хороший и приятный парень. Он играет с удовольствием и улыбкой.

Это хорошее и до конца не раскрученное явление. На его действия приятно смотреть. Считаю, что Свечников – это украшение лиги», – сказал зслуженный тренер России Юрий Новиков

Хет-трик Свечникова – первый за год! Вытащил матч с «Монреалем»

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1 комментарий
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деревянные изделия,тоже украшения
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