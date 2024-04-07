ФХР поздравила Ротенберга с 43-летием: «Желаем сегодня и каждый день, чтобы работа приносила удовольствие. Побед и новых вершин в карьере, ярких проектов!»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

ФХР поздравила главного тренера «России 25» Романа Ротенберга с днем рождения.

Сегодня, 7 апреля, ему исполнилось 43 года.

«7 апреля отмечает день рождения первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Желаем сегодня и каждый день, чтобы работа приносила удовольствие. Крепкого здоровья, побед и новых вершин в карьере, ярких проектов!

С днем рождения!» – говорится в сообщении ФХР.

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3 комментария
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Как еще в сущности молод этот мощный гений! Сколько же долгих лет нам всем еще предстоит ̶о̶х̶р̶е̶н̶е̶в̶а̶, то есть, восхищаться непрерывным потоком гениальных идей, которых он извергает из себя. Крепкого здоровья, побольше просмотров матчей и пешеходных ног Вам, дорогой Роман Борисович!
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Желаю Роману Борисовичу возглавить Федерацию хоккея Индии и раз в год (чаще не надо) рассказывать нам об успехах на просторах Рунета .
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ФХР? Главный тренер рф25? А что, рома, уже не тренер ска?
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