ФХР поздравила Ротенберга с 43-летием: «Желаем сегодня и каждый день, чтобы работа приносила удовольствие. Побед и новых вершин в карьере, ярких проектов!»

ФХР поздравила главного тренера «России 25» Романа Ротенберга с днем рождения.

Сегодня, 7 апреля, ему исполнилось 43 года.

«7 апреля отмечает день рождения первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» .

Желаем сегодня и каждый день, чтобы работа приносила удовольствие. Крепкого здоровья, побед и новых вершин в карьере, ярких проектов!

С днем рождения!» – говорится в сообщении .