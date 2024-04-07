ФХР поздравила Ротенберга с 43-летием: «Желаем сегодня и каждый день, чтобы работа приносила удовольствие. Побед и новых вершин в карьере, ярких проектов!»
ФХР поздравила главного тренера «России 25» Романа Ротенберга с днем рождения.
Сегодня, 7 апреля, ему исполнилось 43 года.
«7 апреля отмечает день рождения первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Желаем сегодня и каждый день, чтобы работа приносила удовольствие. Крепкого здоровья, побед и новых вершин в карьере, ярких проектов!
С днем рождения!» – говорится в сообщении ФХР.