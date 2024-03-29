ФХР усилит борьбу с подделкой даты рождения игроков в детском хоккее. За последние годы такие случаи участились

Федерация хоккея России заявила о готовности бороться с обманом в детском хоккее.

«За последние годы в российском детском хоккее участились случаи выступления хоккеистов с поддельными датами рождения.

Федерация хоккея России имеет все инструменты для выявления подобного мошенничества и усиливает борьбу с ним.

Уважаемые родители, тренеры, руководители хоккейных школ и другие участники процесса подготовки юных хоккеистов! Если вам известно о таких случаях, присылайте запросы на адрес электронной почты», – говорится в сообщении ФХР.

К посланию добавлен адрес info@fhr.ru.