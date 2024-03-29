ФХР усилит борьбу с подделкой даты рождения игроков в детском хоккее. За последние годы такие случаи участились

Теги ФХР КХЛ МХЛ детский хоккей Хоккей

Федерация хоккея России заявила о готовности бороться с обманом в детском хоккее.

«За последние годы в российском детском хоккее участились случаи выступления хоккеистов с поддельными датами рождения.

Федерация хоккея России имеет все инструменты для выявления подобного мошенничества и усиливает борьбу с ним.

Уважаемые родители, тренеры, руководители хоккейных школ и другие участники процесса подготовки юных хоккеистов! Если вам известно о таких случаях, присылайте запросы на адрес электронной почты», – говорится в сообщении ФХР.

К посланию добавлен адрес info@fhr.ru.

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10 комментариев
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И не забудьте про людей, которые подталкивают на подобные действия.
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Участились !? Зто всегда было
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- Мы усилили борьбу с фальсификациями возраста!
- Отлично. А в чем состоит усиление борьбы?
- Ну заметку разместили на главной. И даже ящик для почты указали.
- Идеально!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Как будто потом во взрослом хоккее это (подстава возраста) как-то поможет?..
Помогает попасть в этот взрослый хоккей
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Как будто потом во взрослом хоккее это (подстава возраста) как-то поможет?..
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Они ещё в паспорт Сейду Думбия не заглядывали, на этого молодого человека
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Просто тренера и школа решают свои проблемы таким образом.Всё можно проверить.В советское время не было компов и соц.сетей и находили подставки.Если мальчика играл то на него уже есть информация.Главное с этим бороться не на словах.
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Надо не только усилить, но и углУбить не забыть! Можно ещё выразить озабоченность…
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Как будто потом во взрослом хоккее это (подстава возраста) как-то поможет?..
подделка возраста даже в нба помогала попасть, кроме того многое можно выиграть в молодежном междунарoдном хоккее и баскетболе что и делается и делалось
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Ответ bars20
подделка возраста даже в нба помогала попасть, кроме того многое можно выиграть в молодежном междунарoдном хоккее и баскетболе что и делается и делалось
Позор )
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