ФХР усилит борьбу с подделкой даты рождения игроков в детском хоккее. За последние годы такие случаи участились
Федерация хоккея России заявила о готовности бороться с обманом в детском хоккее.
«За последние годы в российском детском хоккее участились случаи выступления хоккеистов с поддельными датами рождения.
Федерация хоккея России имеет все инструменты для выявления подобного мошенничества и усиливает борьбу с ним.
Уважаемые родители, тренеры, руководители хоккейных школ и другие участники процесса подготовки юных хоккеистов! Если вам известно о таких случаях, присылайте запросы на адрес электронной почты», – говорится в сообщении ФХР.
К посланию добавлен адрес info@fhr.ru.
- Отлично. А в чем состоит усиление борьбы?
- Ну заметку разместили на главной. И даже ящик для почты указали.
- Идеально!