КХЛ осенью разработала проект изменений в Закон о спорте с целью выйти из-под эгиды ФХР («Матч ТВ»)

КХЛ разработала проект изменений в Закон о спорте с целью выйти из-под эгиды ФХР.

По данным «Матч ТВ», осенью 2023 года КХЛ разработала проект изменений в федеральный Закон о спорте и ряд других нормативных правовых актов с целью выйти из-под эгиды и , но на данный момент инициатива окончательно не утверждена.

Сообщается, что одна из поправок содержит новое понятие «международные профессиональные спортивные лиги». Как утверждают авторы предложений, лига в случае одобрения изменений получит право «самостоятельно определять наличие или отсутствие необходимости получения согласований, разрешений, допусков, соблюдения требований, предписаний, запретов» ФХР и, соответственно, ИИХФ.

В проекте отдельно прописаны вопросы, которые профессиональные лиги смогут решать без участия федераций. К ним относятся утверждение регламентов и календарных планов, разработка и утверждение правил, установление ограничений переходов спортсменов и тренеров в другие клубы и санкций за несоблюдение этих ограничений, лимит на легионеров, аттестация тренеров и подготовка судей.

Планы для внесения изменений в законодательство мотивируются в том числе такими соображениями, как «развитие хоккея в России без оглядки на решения ИИХФ».

В документах КХЛ, отправленных в адрес других спортивных организаций, утверждается, что лига разработала эти предложения по итогам совещания по урегулированию «дела ».

Согласно планам авторов поправок, первыми профессиональными лигами станут КХЛ и . Предполагается, что эта альтернативная модель развития спорта будет направлена и на другие командные игровые виды, в том числе футбол.

По информации телеканала, предложенные изменения обсуждались депутатами Государственной думы. Некоторые поправки были внесены в закон в декабре 2023 года, но не в том формате, в котором предлагали в Фонбет Чемпионате КХЛ.