КХЛ осенью разработала проект изменений в Закон о спорте с целью выйти из-под эгиды ФХР («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ премьер-лига Россия Государственная дума КХЛ МХЛ календарь лимит на легионеров Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

КХЛ разработала проект изменений в Закон о спорте с целью выйти из-под эгиды ФХР.

По данным «Матч ТВ», осенью 2023 года КХЛ разработала проект изменений в федеральный Закон о спорте и ряд других нормативных правовых актов с целью выйти из-под эгиды ФХР и ИИХФ, но на данный момент инициатива окончательно не утверждена.

Сообщается, что одна из поправок содержит новое понятие «международные профессиональные спортивные лиги». Как утверждают авторы предложений, лига в случае одобрения изменений получит право «самостоятельно определять наличие или отсутствие необходимости получения согласований, разрешений, допусков, соблюдения требований, предписаний, запретов» ФХР и, соответственно, ИИХФ.

В проекте отдельно прописаны вопросы, которые профессиональные лиги смогут решать без участия федераций. К ним относятся утверждение регламентов и календарных планов, разработка и утверждение правил, установление ограничений переходов спортсменов и тренеров в другие клубы и санкций за несоблюдение этих ограничений, лимит на легионеров, аттестация тренеров и подготовка судей.

Планы для внесения изменений в законодательство мотивируются в том числе такими соображениями, как «развитие хоккея в России без оглядки на решения ИИХФ».

В документах КХЛ, отправленных в адрес других спортивных организаций, утверждается, что лига разработала эти предложения по итогам совещания по урегулированию «дела Ивана Федотова».

Согласно планам авторов поправок, первыми профессиональными лигами станут КХЛ и МХЛ. Предполагается, что эта альтернативная модель развития спорта будет направлена и на другие командные игровые виды, в том числе футбол.

По информации телеканала, предложенные изменения обсуждались депутатами Государственной думы. Некоторые поправки были внесены в закон в декабре 2023 года, но не в том формате, в котором предлагали в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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34 комментария
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Давно пора.
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Это все ерунда. Из под эгиды кремля все равно не выйти.
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Круто. Наконец-то КХЛ сможет положить болт на чемпионаты мира и не отпускать игроков. ФХР игроков будет собирать из ВХЛ. Я так понимаю?
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Ответ icey_punk
Круто. Наконец-то КХЛ сможет положить болт на чемпионаты мира и не отпускать игроков. ФХР игроков будет собирать из ВХЛ. Я так понимаю?
Кто им даст игроков не отпускать в сборную на важнейшие баталии с Беларусью? Там все до единого клубы (даже Куньлунь) сидят на подсосе госкорпораций/региональных бюджетов.
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Это надо было делать еще в 2008 и Третьяка отослать в вышку.
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ФХР должна заниматься развитием хоккея в России, а не тем, как получить медальки на международных турнирах (уже не актуально) и не устраивать победные суперсерии ю25 с Беларусами, диктуя лиге, как составлять календарь и какой лимит устанавливать
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+4
Ответ Savardus
Комментарий скрыт
надо Беттмэну сказать, что НХЛ должна срочно начать подчиняться ИИХФ, а то он не в курсе всех тех преимуществ, которые это дает, видимо.
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То есть мы создаем свою «международные профессиональные спортивные лиги» со всеми атрибутами и блэкджеком
И теперь Зенит котируется, как победитель ЛЧ🤣
А что удобно, цапцарпнули формат фестиваля молодежи на деньги налогоплательщиков и ботокс плывет по щекам лесоруба.
+6
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По Станиславакому :" не верю!"
По тому,что в нынешней ситуации Третьяк и ФХР вообще не нужна,если только не определять Чемпиона России в лиге ВХЛ
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Цель - возможность посылать лесом ИИХФ и при этом чтобы это не влекло санкций в адрес ФХР.
Ловко
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Ответ dalmolchun
ФХР подчиняется ИИХФ. В оконцовке, именно Тардюф жидко обтекает. Сбылись мечты тех, которые твердят, чтобы госбабло ушло из спорта.
ФХР как и КХЛ подчиняется администрации президента и придворным товарищам. Остальное бред.
И никакие мечты не сбылись, если прочитал заголовок, а не текст новости, то есть возможность это сделать
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Ответ Заборостроитель
Это надо было делать еще в 2008 и Третьяка отослать в вышку.
Та за шооо?
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Ответ icey_punk
Круто. Наконец-то КХЛ сможет положить болт на чемпионаты мира и не отпускать игроков. ФХР игроков будет собирать из ВХЛ. Я так понимаю?
Нет. Здесь цель только чтобы КХЛ клала болт на ИИХФ. Очевидно, что сборная всегда будет в приоритете
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Ответ диванные войска России
надо Беттмэну сказать, что НХЛ должна срочно начать подчиняться ИИХФ, а то он не в курсе всех тех преимуществ, которые это дает, видимо.
Вопрос не в подчинении. Сама инициатива хорошая. Но напомните мне пожалуйста, когда в последний раз в России отказывались от международного сотрудничества для развития своего, самостоятельного, яркого и дельного, а не для репрессивных мер в отношении тех кто в этом участвует?
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Давно пора!
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Переса из "Реала" подключить, у него опыть по созданию мертворожденных "суперлиг" большой.
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От лимита избавиться хорошее дело
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Хоть бы!
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Супер идея!

Но кто же даст ...
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