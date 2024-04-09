Крикунов про ОИ-2006: «Победа над Канадой немного расслабила – казалось, выбили главного монстра. Возможно, обыграли бы Финляндию, если бы не дисквалификация Малкина»

Владимир Крикунов заявил, что Россию расслабила победа над Канадой на ОИ-2006.

На Олимпийских играх в Турине российская команда заняла четвертое место.

В четвертьфинале Россия победила Канаду (2:0), но в полуфинале уступила Финляндии (0:4). В игре за третье место Россия проиграла Чехии (0:3).

– В вашей карьере есть следующий интересный момент. Вы пока последний тренер, чья команда выбила из турнира канадскую Dream Team. Вам приятен этот факт?

– Безусловно. Мы редко обыгрывали канадцев в оптимальном состоянии – до Турина в последний раз мы их побеждали в финале Кубка Канады-1981.

И если бы в последнем матче группового этапа мои подопечные не обыграли бы шведов, то победная серия «кленовых» могла бы начаться с той Олимпиады.

На самом деле обидно, что нам не удалось выиграть золото. Да, победа над канадцами нас немного расслабила.

Казалось, что если мы выбили главного монстра, то как минимум половина дела сделана. Но не тут-то было.

Однако это не единственный фактор, который помешал. В четвертьфинале Евгений Малкин получил дисквалификацию и пришлось тасовать звенья.

Если бы не это обстоятельство, то, возможно, финскую сборную мы бы обыграли, – сказал Владимир Крикунов, возглавлявший сборную России на том турнире.