Гераськин ошибся с пасом в зоне «Автомобилиста» перед голом на 59:53. Форвард отдал шайбу в клюшку Мэйсеку, «Металлург» пропустил после выхода «2 в 1»

Теги Металлург Мг Автомобилист видео КХЛ Кубок Гагарина Степан Хрипунов Брукс Мэйсек Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин выполнил неточный пас перед пропущенным голом «Металлурга».

«Металлург» проиграл «Автомобилисту» (3:4, 2-2) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Екатеринбуржцы уступали со счетом 0:3 в ходе игры, а победный гол забили за семь секунд до завершения третьего периода.

Голевой контратаке «Автомобилиста» предшествовала техническая ошибка форварда «Металлурга» Игоря Гераськина.

Нападающий, владея шайбой, сместился в центр зоны соперника и попытался сделать пас на партнера, но выполнил передачу в клюшку соперника, Брукса Мэйсека.

В результате «Автомобилист» убежал в контратаку «2 в 1», Мэйсек сделал пас на Степана Хрипунова, который переправил шайбу в ворота.

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17 комментариев
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Металлург, где вы таких клоунов понторезов находите??? Вначале Мухаметов, сегодня Гераськин???😂😂😂
Автоооо!!! Красавцы! Включили режим мужиков!💪👍
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+9
Xell интересно появится вечерние диферамбы петь какой Авто «никакущий»?
+10
-4
+6
Ответ Максим Седов
Металлург, где вы таких клоунов понторезов находите??? Вначале Мухаметов, сегодня Гераськин???😂😂😂 Автоооо!!! Красавцы! Включили режим мужиков!💪👍
Авангард Металлургу плохого не посоветует. Талантливый парень, видишь пасы какие шикарные отдаёт
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+5
Ответ LokoYarik
Xell интересно появится вечерние диферамбы петь какой Авто «никакущий»?
Он уже на стакане! Нет конечно. Со вчера пьёт. Он же за Чб и Ммг болеет, чтоб шансов было больше на победные хвастушки.
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+5
Ответ Xell
Комментарий скрыт
Ты слишком самоуверен юнец,пока Ммг и близко чемпионской игры не показывают и надеюсь Авто их добьет,и после этого мы подотрем твои слезки
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+5
Мэйсек очень хорош сегодня. Тренер совершил ужасную ошибку что Аликина убрал, одно из худших решений из видимых мной в хоккее.. Но вот то что он звенья поменял сработало идеально
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Ответ Dan Boyle
Пожарят пока Разинские игроки, накосячили в 2х играх и обе игры забрал Авто
Как и в победах ММГ напожарили игроки Авто и отдали обе игры. В этой серии каждый друг друга наказывает за ошибки
+5
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+4
И в этом весь Металлург. Из матча в матч одно и то же - достойное нападение и безобразная, беззубая, безвольная оборона. Как только Яковлев на льду жди гол.
Ничего страшного не произошло. Идем дальше, но очень тревожно за такую игру команды.
+2
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+2
Ответ Lokomotiv__1992
Мэйсек очень хорош сегодня. Тренер совершил ужасную ошибку что Аликина убрал, одно из худших решений из видимых мной в хоккее.. Но вот то что он звенья поменял сработало идеально
Мэйсу не везёт с голами, не может после Казани забить, но две его передачи, сегодня и в овертайме со СКА на Волка, принесли две победы.
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Ответ Xell
Комментарий скрыт
Хату ставишь, "великий" ? Или сольешься, как и в предыдущие разы?
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Просто дописать вторым ассистентом к шайбе Хрипунова, отличный пас вышел на контратаку :)
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А вообще тупость полнейшая. В концовке за 10 секунд, в чужой зоне, поперёк, неглядя. Билл бы его задушил
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Пожарят пока Разинские игроки, накосячили в 2х играх и обе игры забрал Авто
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Ответ Stepan Moris
И в этом весь Металлург. Из матча в матч одно и то же - достойное нападение и безобразная, беззубая, безвольная оборона. Как только Яковлев на льду жди гол. Ничего страшного не произошло. Идем дальше, но очень тревожно за такую игру команды.
Яковлев сегодня провел провальнейший матч.
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Ответ Сергей Нагорнов
Яковлев сегодня провел провальнейший матч.
Это его обычный матч, по другому он не умеет
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Ответ Сергей Нагорнов
Яковлев сегодня провел провальнейший матч.
Я бы сказал, что провальнейший сезон
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