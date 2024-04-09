Гераськин ошибся с пасом в зоне «Автомобилиста» перед голом на 59:53. Форвард отдал шайбу в клюшку Мэйсеку, «Металлург» пропустил после выхода «2 в 1»
Игорь Гераськин выполнил неточный пас перед пропущенным голом «Металлурга».
«Металлург» проиграл «Автомобилисту» (3:4, 2-2) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Екатеринбуржцы уступали со счетом 0:3 в ходе игры, а победный гол забили за семь секунд до завершения третьего периода.
Голевой контратаке «Автомобилиста» предшествовала техническая ошибка форварда «Металлурга» Игоря Гераськина.
Нападающий, владея шайбой, сместился в центр зоны соперника и попытался сделать пас на партнера, но выполнил передачу в клюшку соперника, Брукса Мэйсека.
В результате «Автомобилист» убежал в контратаку «2 в 1», Мэйсек сделал пас на Степана Хрипунова, который переправил шайбу в ворота.
Автоооо!!! Красавцы! Включили режим мужиков!💪👍
Ничего страшного не произошло. Идем дальше, но очень тревожно за такую игру команды.