Гераськин ошибся с пасом в зоне «Автомобилиста» перед голом на 59:53. Форвард отдал шайбу в клюшку Мэйсеку, «Металлург» пропустил после выхода «2 в 1»

Игорь Гераськин выполнил неточный пас перед пропущенным голом «Металлурга».

« » проиграл « » (3:4, 2-2) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Екатеринбуржцы уступали со счетом 0:3 в ходе игры, а победный гол забили за семь секунд до завершения третьего периода.

Голевой контратаке «Автомобилиста» предшествовала техническая ошибка форварда «Металлурга» .

Нападающий, владея шайбой, сместился в центр зоны соперника и попытался сделать пас на партнера, но выполнил передачу в клюшку соперника, .

В результате «Автомобилист» убежал в контратаку «2 в 1», Мэйсек сделал пас на , который переправил шайбу в ворота.