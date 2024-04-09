«Сибирь» получила 1,2 млрд рублей в 2023 году и показала убыток 4-й год подряд. Клуб занял 10-е место на Востоке и не попал в плей-офф

Теги Сибирь бизнес КХЛ Кубок Гагарина деньги Хоккей

Деятельность «Сибири» оказалась убыточной 4-й год подряд.

По данным NGS.RU, в 2023 году Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» получила выручку в 849 миллионов рублей, что на 67% больше по сравнению с данными за 2022 год.

Прибыль организации выросла на 68%, но клуб показал убыток в минус 12 млн рублей. В последний раз «Сибирь» получала прибыль в 2019 году – 30 миллионов рублей.

Также отмечается, что клуб получил 1,2 миллиарда рублей в качестве взносов и пожертвований в 2023 году – этот показатель вырос на 1% по сравнению с прошлым годом. 

Таким образом, деятельность «Сибири» является убыточной четвертый год подряд.

Напомним, что в нынешнем сезоне Фонбет КХЛ «Сибирь» заняла 10-е место в таблице Восточной конференции и не прошла в плей-офф.

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5 комментариев
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стабильность...
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финансирование по сравнению с прошлым сезоном выросло на 1%, прибыль на 68%, не все так уж плохо, с учётом инфляции и двух сезонов с короной, даже в плюсе, а кто вообще показывает прибыль в КХЛ, можно список, я думаю по убыткам Сибирь там далеко не самая худшая организация...
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Ответ NonFactor
Нифига себе мешки)
ну автоботы то по прибыли уже лет пять бьют рекорды))) начиная с мордатого тренера.
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