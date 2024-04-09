«Сибирь» получила 1,2 млрд рублей в 2023 году и показала убыток 4-й год подряд. Клуб занял 10-е место на Востоке и не попал в плей-офф
Деятельность «Сибири» оказалась убыточной 4-й год подряд.
По данным NGS.RU, в 2023 году Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» получила выручку в 849 миллионов рублей, что на 67% больше по сравнению с данными за 2022 год.
Прибыль организации выросла на 68%, но клуб показал убыток в минус 12 млн рублей. В последний раз «Сибирь» получала прибыль в 2019 году – 30 миллионов рублей.
Также отмечается, что клуб получил 1,2 миллиарда рублей в качестве взносов и пожертвований в 2023 году – этот показатель вырос на 1% по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, деятельность «Сибири» является убыточной четвертый год подряд.
Напомним, что в нынешнем сезоне Фонбет КХЛ «Сибирь» заняла 10-е место в таблице Восточной конференции и не прошла в плей-офф.