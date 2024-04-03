Каюмов получит 210 млн рублей от «Локомотива» за 3 года по новому контракту (Артур Хайруллин)

Артур Каюмов заработает 210 миллионов рублей по новому контракту с «Локомотивом».

Ранее 26-летний нападающий продлил контракт с ярославским клубом до конца сезона-2026/27.

Оклад Артура Каюмова составит 70 млн рублей в год, сообщает журналист Артур Хайруллин.

На счету Каюмова 66 матчей за «Локомотив» в прошедшем регулярном чемпионате, в которых он набрал 35 (16+19) очков.

В плей-офф форвард сыграл в 13 матчах и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+8».