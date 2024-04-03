Каюмов получит 210 млн рублей от «Локомотива» за 3 года по новому контракту (Артур Хайруллин)

Теги Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Артур Каюмов деньги Хоккей

Артур Каюмов заработает 210 миллионов рублей по новому контракту с «Локомотивом».

Ранее 26-летний нападающий продлил контракт с ярославским клубом до конца сезона-2026/27.

Оклад Артура Каюмова составит 70 млн рублей в год, сообщает журналист Артур Хайруллин.

На счету Каюмова 66 матчей за «Локомотив» в прошедшем регулярном чемпионате, в которых он набрал 35 (16+19) очков.

В плей-офф форвард сыграл в 13 матчах и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+8».

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4 комментария
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Ну 70кк₽ ну даже не знаю переплатили, а вроде и не переплатили. Следующий сезон покажет стоит ли 70 лямов…
+6
0
+6
Охренеть. У меня даже слов нет от суммы до Каюмова. Он по-моему даже в топ 20 бомбардиров лиге ни разу не был. Да и лучшим бомбардиром своего клуба не был. Что вообще происходит?
+3
0
+3
Дефицит хоккеистов привёл к раздутым контрактам.
Почему их дефицит?
Вопрос к Третьяку.
Катки открывает, вот только заниматься хоккеем там некому, только детишки мажоров-родителей, которые явно не хотят грызть лёд, могут себе позволить хоккей.
+3
-2
+1
Ответ BLACK JESUS
Ну 70кк₽ ну даже не знаю переплатили, а вроде и не переплатили. Следующий сезон покажет стоит ли 70 лямов…
Полностью согласен, следующий сезон покажет
+1
0
+1
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