С «Салавата» могут взыскать 112 млн руб по долгу за чартерные перелеты. Суд в Башкирии пока не принял иск «Скай Групп» к производству

«Скай Групп» хочет взыскать с «Салавата» 112 миллионов долга за авиаперелеты.

Московская компания «Скай Групп» подала иск к АНО «Хоккейный клуб « » о взыскании долга в размере 109,3 миллиона рублей. Арбитражный суд Башкирии еще не принял заявление к производству.

Вместе с процентами сумма долга клуба оценивается в 112 млн руб.

Компания «Скай Групп» предоставляет услуги в сфере аренды и заказа частных самолетов.

По данным «РБК Уфа», компания планирует взыскать с клуба долг по договорам об организации чартерных перевозок авиатранспортом по России. Иск подан по договорам, заключенным в 2022 и 2023 годах.

Ранее Гендиректор «Салавата» Ринат Баширов рассказал о непростой ситуации с финансированием клуба.

За 2023 год «Салават Юлаев» отчитался о росте выручки на 33% по сравнению с 2022 годом (до 471 млн руб). Чистая прибыль клуба сократилась на 91%, до 2,6 миллионов рублей.