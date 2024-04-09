С «Салавата» могут взыскать 112 млн руб по долгу за чартерные перелеты. Суд в Башкирии пока не принял иск «Скай Групп» к производству

Теги Салават Юлаев бизнес КХЛ деньги Хоккей

«Скай Групп» хочет взыскать с «Салавата» 112 миллионов долга за авиаперелеты.

Московская компания «Скай Групп» подала иск к АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» о взыскании долга в размере 109,3 миллиона рублей. Арбитражный суд Башкирии еще не принял заявление к производству.

Вместе с процентами сумма долга клуба оценивается в 112 млн руб.

Компания «Скай Групп» предоставляет услуги в сфере аренды и заказа частных самолетов.

По данным «РБК Уфа», компания планирует взыскать с клуба долг по договорам об организации чартерных перевозок авиатранспортом по России. Иск подан по договорам, заключенным в 2022 и 2023 годах.

Ранее Гендиректор «Салавата» Ринат Баширов рассказал о непростой ситуации с финансированием клуба.

За 2023 год «Салават Юлаев» отчитался о росте выручки на 33% по сравнению с 2022 годом (до 471 млн руб). Чистая прибыль клуба сократилась на 91%, до 2,6 миллионов рублей.

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5 комментариев
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Ну блин, ну как так то? Надо надёжных спонсоров искать, чтобы проблем с финансированием не было. Если какие то косяки, то почему-то то сразу в Башкирии.
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Суд не принял иск не потому что долга нет, а потому что в случае победы Скай Групп платить придётся башкирскому бюджету.
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Да уж тут походу ноу коммент. Упала выручка на 95 охренеть у них аппетиты.
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Это просто позор. Главная команда республики… очень обидно за родной клуб
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Если так.шелдон ремпер не приедет
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